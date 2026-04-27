Duro rechaza la oferta del Ayuntamiento de Langreo para hacerse con el suelo de Felguera Melt: "No están interesados en vender"

El Ayuntamiento de Langreo tendrá que aparcar, al menos de momento, sus planes para dar nuevos usos a los terrenos de la antigua factoría de Felguera Melt. El interés mostrado por el Consistorio por hacerse con el suelo se han encontrado con el rechazo de Duro Felguera, compañía propietaria del terreno, que ha desestimado la oferta municipal. La parcela tiene unos 60.000 metros cuadrados y está enclavada en una zona estratégica, junto al paseo fluvial del Nalón y junto al nuevo recinto ferial de Langreo, en Talleres del Conde.

La obra del aparcamiento en La Felguera. |

José Antonio Cases, edil de Urbanismo de Langreo, explicó que con los terrenos de Felguera Melt, sin uso desde hace más de una década, "no se ha avanzado. Ahí nosotros hicimos una propuesta, pero no hubo una respuesta positiva por parte de Duro, en el sentido de que ellos no estaban en la intención de vender ni nada de eso. No estaban interesados".

El Ayuntamiento aspira a hacerse con el suelo en el marco del proyecto "Langreo Río", que busca el desarrollo urbanístico de todo ese entorno. Los terrenos de la antigua factoría (con una superficie equivalente a más de seis campos de fútbol), están abiertos a otros usos, no solo industriales. La factoría se encuentra en la zona de expansión natural de La Felguera hacia Lada. Sin embargo, la parcela está limitada por la proximidad del río Nalón y de las vías de Renfe.

En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Langreo se les otorgó la etiqueta de "nueva centralidad", dejando la opción de promover en este solar todo tipo de usos. Las opciones, según el ordenamiento actual, van desde el aprovechamiento residencial hasta la ampliación de la planta industrial, aunque este último uso quedó descartado con su cierre en 2014. Las posibilidades pasan también por el impulso de nuevos equipamientos o espacios comerciales.

Proyecto

El río Nalón es uno de los ejes principales de los planes de desarrollo para Langreo del gobierno local. Una de las grandes iniciativas es "Langreo Río", un plan especial que afectaría a más de 160.000 metros cuadrados entre los accesos a Talleres del Conde y el puente entre Lada y La Felguera, a ambos lados del Nalón. En el documento se proponen varios equipamientos, como un auditorio al aire libre, un aparcamiento público con área de autocaravanas, un complejo deportivo, un parque-playa y nuevas conexiones, tanto peatonales como para vehículos. Un paso fundamental sería el traslado de la subestación eléctrica de Lada, y la otra clave es, según el gobierno local, "la colaboración público-privada" para desarrollar la zona.

Los terrenos de Felguera Melt siguen sin planes de desarrollo a corto plazo. Donde sí hay movimiento es en otro de los solares propiedad de Duro. La compañía ejecuta un aparcamiento junto al antiguo edificio de La Salle.

Los trabajadores de la sede central de Duro volverán a Langreo tras llegar a un acuerdo para vender sus instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Esa nueva sede se ubicará en el edificio Incuv@tic II de Valnalón. Por eso se ha buscado que dispongan de un aparcamiento cercano.