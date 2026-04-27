De fiesta en fiesta: tras la Folixa, Mieres se lanza a por San Xuan con música y ambiente asegurados
El festival Mieres Underground & 33600 reunirá a ocho bandas los días 12 y 13 de junio en la Plaza de la Libertad
Mieres no se baja del ritmo festivo. Apenas digerida la exitosa Folixa na Primavera, el concejo ya mira de frente a sus fiestas patronales, San Xuan, que comienzan a tomar forma con una programación que apunta alto y que consolida la sensación de que la localidad va, literalmente, de fiesta en fiesta.
Quedan menos de dos meses para una de las citas más esperadas del calendario asturiano, y ya se conocen algunas de las propuestas que marcarán el inicio del verano. Entre ellas, el concierto de Víctor Manuel en el Pozu Barredo el próximo 19 de junio fue el primer gran anuncio, al que ahora se suma uno de los eventos más esperados: el festival Mieres Underground & 33600.
La Plaza de la Libertad volverá a convertirse en epicentro musical los días 12 y 13 de junio, con dos jornadas de conciertos en directo que reunirán a ocho bandas y una cuidada selección de sonidos que van del rock al punk, pasando por el blues o la psicodelia. El ambiente se completará con sesiones de DJ a cargo de Fee Reega y Arantxa Nieto, en una propuesta que mezcla estilos, generaciones y procedencias.
"Más allá de la música, el festival se ha consolidado como un punto de encuentro para disfrutar y compartir, reflejando además el peso del tejido cultural y social de Mieres en la organización de sus fiestas", destacan los portavoces municipales. Impulsado por Mieres Underground e Insonorizados, junto a la concejalía de Festejos, el evento "se ha convertido ya en una tradición imprescindible dentro de San Xuan, creciendo edición tras edición".
El cartel musical
El cartel de este año refuerza esa apuesta por la diversidad y la calidad. Desde propuestas inclasificables como Medalla, hasta el blues texano de "Je’Texas", el noise punk de "Calatrava" o las raíces americanas de "Aitor Ochoa & Mad Mule". A ellos se suman nombres como "Montefurado", "Zoketes", "Ballbreakers" o "Paxareto", completando una programación que combina talento local e internacional y que promete hacer vibrar al público.
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