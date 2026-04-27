Gran acogida del público en el concierto del Ensemble "Redes Musicales" en La Felguera

Una gran acogida por parte del público, lo que supone un "paso importante" dentro del proyecto de consolidación de un futuro festival de música de cámara en el valle del Nalón.

Así fue el recital del Ensemble "Redes Musicales" celebrado este fin de semana en el teatro José León Delestal de La Felguera, un concierto en el que se interpretaron el Trío para piano en sí bemol mayor (Op. 11) de Beethoven; la sonata para violín y piano en sol menor (D. 408) de Schubert y el Trío para piano en re menor (Op.49) de Mendelssohn-Bartholdy. Todo ello, bajo el título "Ecos de Viena y Leipzig".

El Ensemble "Redes Musicales" está formado por Ludwig Dürichen (violín), Nicolás Marqués (violín), Ruslana Prokopenko (violonchelo) y Cristina Esclapez (piano). La formación realizó para el concierto una selección de compositores "que representa el puente perfecto entre el equilibrio clásico y la explosión emocional que definió la música del siglo XIX".

Objetivos

La Asociación Redes Musicales, que organizó el concierto, tiene como objetivo la creación de un festival de música de cámara en el Valle del Nalón, poniendo en valor "el patrimonio artístico, natural e industrial de la comarca". La idea es que cada edición del festival cuente "con intérpretes de reconocido prestigio, que ofrecerán tanto recitales para el público general como clases magistrales para estudiantes de música".

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Desde septiembre de 2024, la asociación ya lleva organizados ocho conciertos (dentro y fuera del Valle) con el objetivo de recaudar fondos para la consolidación del festival.