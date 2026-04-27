Joyería Cholo, un indispensable en este 4 de mayo
El establecimiento propone Pandora y Tous como opciones para este Día de la Madre
A.A.
Ante la llegada de una fecha señalada en el calendario, son muchas las personas que se proponen dar con el regalo perfecto. Algunas opciones se postulan a ser el indicado, aunque lo más importante, a menudo, es saber qué establecimientos visitar. La Joyería Cholo, en El Entrego, es sin duda uno de ellos.
Pandora es una de las firmas que trabaja la joyería. Combina diseño elegante con un enfoque muy personal, ya que se pueden crear piezas únicas al añadir "charms" (piezas pequeñas que encajan en una joya base) que sumen personalidad a cada presente.
Pulseras y colgantes como los de Pandora, al igual que otras piezas como relojes o complementos de otras marcas como Tous son también opciones a tener en cuenta. Tous mezcla joyería con accesorios de uso diario —no solo para ocasiones especiales— con los que completar cada "look"
La Joyería Cholo, con el fin de satisfacer todos los deseos de sus clientes, dispone además de distintas posibilidades de personalización. Y es que, en muchos casos, es posible añadir el nombre o las iniciales.
Estos argumentos convierten a la Joyería y Relojería Cholo en un comercio que indispensable visitar para dar con el presente perfecto para este 4 de mayo, ese en el que se mezclan belleza y amor por una madre.
Joyería y Relojería Cholo C/ Manuel Glez. Vigil, 16 C/ Nicolás Argüelles, bajo RRSS: Instagram y Facebook @joyeriacholo
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