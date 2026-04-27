El legado de "Tito" emociona en la entrega de los "Mierense del año": el recuerdo a Laudelino Rodríguez marcó una entrañable gala en la que se premió a Expoacción y al colegio de Rioturbio

Los "Mierenses del año" entregaron este domingo sus premios anuales al Colegio Público de Rioturbio y la ONG Expoacción. La gala se convirtió además en un acto de reconocimiento y homenaje al fundador y, hasta su reciente fallecimiento, presidente de los galardones, Laudelino Rodríguez, conocido cariñosamente como "Tito", seudónimo con el que firmó ("Tito Rogar") durante muchos años las crónicas deportivas de su querido Caudal Deportivo, primero en el desaparecido diario "Región" y luego en LA NUEVA ESPAÑA.

A partir de esa emoción compartida, la ceremonia celebrada en la Casa de Cultura se desarrolló como una reivindicación de la identidad solidaria del concejo, en una edición especialmente simbólica por su 52 aniversario. El auditorio acompañó con calidez un acto que volvió a poner el foco en quienes sostienen el día a día de Mieres desde el compromiso discreto. En nombre de todos los premiados, el economista Enrique Fernández subrayó ese carácter colectivo: "Los mierenses nos hemos distinguido por un carácter fuerte, pero también por la ayuda a nuestros vecinos y una amistad que no tiene límites en el tiempo". En su intervención, también quiso destacar el sentido profundo de estos galardones: "Estos premios exhiben el reconocimiento del esfuerzo de nuestras gentes para seguir luchando por situar a Mieres en el lugar que le corresponde".

La ONG Expoacción fue una de las grandes protagonistas de la noche. Su trabajo con personas en riesgo de exclusión, especialmente con infancia y familias, ha logrado implicar a todo el tejido social del concejo. Desde campañas solidarias como "Ningún niño sin juguete" hasta la respuesta ante emergencias, su labor demuestra que la solidaridad sigue siendo una seña de identidad viva en Mieres.

El Colegio Público de Rioturbio recogió el otro gran reconocimiento gracias a su proyecto "TurbioTeca", una biblioteca escolar que ha trascendido las aulas para convertirse en motor de convivencia. Con apenas cuarenta alumnos, el centro ha conseguido implicar a familias y vecinos en torno a la lectura, generando un espacio donde los libros unen generaciones y fortalecen la comunidad.

Reconocimientos

La gala también reconoció a otros nombres destacados del panorama local: Fermen Asesores, Revista La Mercantil, el Centro Gerontológico de Ablaña, la deportista Marta Piquero y los estudiantes Sara Fernández, Óscar Segurado y Raquel García, representantes del talento con proyección.

El momento más emotivo llegó con el recuerdo a "Tito". Un montaje fotográfico y las palabras de Ismael González Arias evocaron su figura y su legado. "Su sueño fue poner en valor el trabajo de tanta gente anónima", se recordó durante el acto, en una idea que resume el espíritu de unos premios que nacieron para reconocer lo cotidiano. También se destacó que "su dedicación, su entusiasmo y su amor por Mieres dejaron una huella imborrable".

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Con ese recuerdo presente, la gala cerró reafirmando su razón de ser: reconocer a quienes hacen comunidad. Como apuntó Fernández en su intervención final, "estos premios deben continuar para que Mieres siga perviviendo en los que fueron, en los que somos y en los que serán". Y en todos ellos, de algún modo, seguirá estando Tito.