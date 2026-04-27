Un polígono que genera su propia electricidad: Caborana lidera la transición energética en las Cuencas

El polígono de Caborana, en Aller, se ha convertido en el primer parque industrial de las Cuencas en contar con una comunidad energética. El Ayuntamiento lidera un proyecto al que se han sumado las cuatro firmas asentadas actualmente en este enclave: Perfilados del Norte, Aserradero Megido, Cum Laude y la estación de servicio.

Una vez constituida la comunidad energética, la intención del Ayuntamiento de Aller es captar una subvención de 150.000 euros para abordar la instalación de placas fotovoltaicas. El Consistorio deberá aportar otros 30.000 euros, elevando el presupuesto final de la actuación hasta los 180.000 euros.

Los paneles se colocarán sobre la cubierta de la nave municipal ubicada en el propio polígono. Según el acuerdo, el Consistorio se quedará con el 31% de la energía producida, aportación que podría incrementarse en caso de que Vetro Tool, actualmente cerrada, no retome la actividad.

El alcalde del concejo, el socialista Juan Carlos Iglesias, explicó que el parque fotovoltaico que se construirá en la cubierta de la nave municipal producirá energía que podrá ser utilizada en edificios públicos del entorno, con el consiguiente ahorro en consumos. “El radio de acción es de cinco kilómetros, por lo que se beneficiarán varios centros formativos, culturales y deportivos de todo el entorno, incluida Moreda”.

Juan Carlos Iglesias también destaca que el proyecto aspira a convertirse en un espejo en el que se miren otras entidades privadas y la propia sociedad civil. “Nos gustaría que sirviera de ejemplo y que contribuyese a animar a grupos de vecinos y empresas a abordar iniciativas de este tipo”.

Interés en Mieres

En España había el año pasado cerca de 700 comunidades energéticas activas, una cifra que casi se ha duplicado en apenas dos años. Existe interés tanto en el ámbito privado como en el público. En Mieres, por ejemplo, más de medio centenar de familias están interesadas en sumarse a la comunidad energética que impulsa la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública del Caudal.

El colectivo lleva semanas trabajando para articular una cooperativa que permita producir y gestionar energía renovable de forma colectiva. De momento, ya han recibido el apoyo del Ayuntamiento y la Fundación Asturiana de la Energía (Faen) también se ha sumado al proyecto. La entidad, asentada en Barredo, se ha comprometido a realizar un estudio para localizar posibles ubicaciones para la instalación de paneles solares. Se buscan, sobre todo, edificios con amplios tejados y, a nivel municipal, se valora la utilización de polideportivos y del recinto ferial polivalente de Santullano, por ejemplo. En concreto, son 55 las familias que ya han trasladado a los promotores su interés en el proyecto.