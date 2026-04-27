Tecnología, videojuegos y energía, los sectores económicos que está conociendo el alcalde de Mieres en su viaje a China
El concejo firmará este martes un acuerdo con el Condado de Xingtang, de medio millón de habitantes
Tecnología y energía son algunos de los sectores claves que estos días se encuentra conociendo en China el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. El regidor prosigue su viaje de trabajo al gigante asiático, donde ha mentenido en los últimos días diversas reuniones con responsables del Gobierno, conociendo de primera mano los proyectos y empresas más destacadas en el ámbito de la tecnología y la innovación, con visitas a compañías como Tencent, puntera en el ámbito de los videojuegos y la tecnología.
Álvarez ha visitado Shenzhen, capital de la industria tecnológica de China y lugar donde nacieron empresas como Huawei o BYD. Se trata de la tercera ciudad más importante del país, el segundo puerto más grande de China y el cuarto del mundo. Una ciudad que en apenas cuatro décadas pasó de ser un pequeño pueblo pesquero, a convertirse en una gran metrópoli con casi 15 millones de habitantes, reconocida por sus rascacielos y su innovación y tecnología.
Allí, el alcalde de Mieres se reunió con el Ministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (IDCPC), Liu Haixing, y con el Secretario Municipal del IDCPC en la Ciudad de Shenzhen. Un encuentro en el que abordaron "el proceso de transformación urbana y económica de la ciudad y de toda su área metropolitana". Además, visitaron la empresa Tencent, el mayor gigante de videojuegos del mundo y una de las empresas más influyentes en al ámbito de Internet.
Más regidores
El regidor se encuentra en el país asiático en un viaje de trabajo con otros alcaldes y alcaldesas de toda España, invitados por el Gobierno Chino. Durante esta visita están participando en distintos actos oficiales, conociendo lugares estratégicos de la República China y manteniendo encuentros con responsables políticos y empresariales con el objetivo "de generar lazos y dar a conocer nuestro territorio, y las posibilidades de inversión y suelo con las que cuenta".
Acuerdo de amistad
Además, este martes 28 de abril, Álvarez firmará un acuerdo de amistad con el Condado de Xingtang, una población de casi medio millón de habitantes con gran peso en la industria agrícola y láctea china y cuya economía ha evolucionado en los últimos años de una base puramente agrícola a un modelo diversificado, que integra manufactura avanzada y servicios, impulsando también nuevos sectores industriales en ámbitos como la industria de equipos y maquinaria. Un Condado con empresas que están participando en proyectos nacionales clave, como las centrales hidroeléctricas y también de energía solar y biomasa.
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