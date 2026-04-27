Tres medallas y un diploma para el club Ares en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica base

Tres medallas y un diploma es el sustancioso "botín" logrado por el Club Rítmica Ares de Langreo en el Campeonato de España base 2026 que se celebró en Oviedo. Nacho Verdejo fue el primer clasificado, Campeón de España en categoría prebenjamín, mientras que Sofía González fue medalla de plata en categoría benjamín, además de bronce en la categoría Open. Finalmente, Bianca Rodríguez fue séptima, y por lo tanto diploma, en infantil 2014.

Lorena Antuña, directora técnica del equipo langreano, subrayaba que el campeonato de se desarrolló en "un escenario increíble, para el cual nuestro club se preparó como nunca". Antuña apuntaba que "más allá de los excelentes resultados, podemos decir con orgullo que ha sido nuestra mejor preparación general como equipo. Todas y todos se entregaron al 100%, y se vio, resultados aparte, el potencial que tiene el equipo".

Además de los gimnastas con medalla y diploma, también participaron en el Nacional Vera Giganto, que en infantil 2013 quedó en la posición 23 de 171 participantes; Irene Sierra, 95.ª clasificada de 184 en Cadete 2011; Valeria Reza, la 26 de 128 en benjamín y Adriana Torre, que en prebenjamín quedó la 12.ª de 61 participantes.

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Sofía González, con sus medallas. / Rítmica Ares

El equipo técnico del Rítmica Ares está compuesto, además de por Lorena Antuña, por Tania Amor (técnico nacional), Alba Camino (técnico y juez nacional), Alena Hovath (técnico), Ana Blanco (técnico), Gloria Borge (profesora de ballet) y Alejandro Amigo (psicólogo deportivo).