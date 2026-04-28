Concluye la obra de la escuelina "Cucurrabucu" de Mieres, pendiente de su equipamiento

Mieres ya se prepara para el esperado estreno, previsto para el mes de mayo, de dos esculines muy demandadas en el concejo. Se trata de la escuelina L’escondelerite, que se ubica en el colegio público Llerón Clarín, y la del colegio público Teodoro Cuesta, que llevará el nombre de Cucurrabucu. Las dos escuelinas son muy demandadas debido al repunte de población.

En el caso de Cucurrabucu, la obra ya está completamente terminada y solo se está pendiente de instalar el equipamiento del inmueble. Esta escuelina está intregrada en las instalaciones del colegio Teodoro Cuesta, un centro que ha experimentado un notable crecimiento de matrícula en los últimos años. En una década se ha duplicado, de los 80 a los 160 alumnos, según los datos que maneja en el equipo directivo que está al frente del colegio desde entonces.

La zona exterior de la escuelina "Cucurrabucu". / LNE

Las dos escuelinas de Mieres no serán las únicas de la región en abrir próximamente. El Principado anunció el lunes de abrir "en las próximas semanas" siete escuelinas de la red pública, autonómica y gratuita, según informó la consejera Eva Ledo a la mesa de diálogo de 0 a 3 años. En el encuentro se repasó también el borrador del reglamento de organización y funcionamiento, tras haber recibido las aportaciones de las organizaciones sindicales.

En el listado de próximas aperturas figuran, junto a "L’escondelerite" y "Cucurrabucu", "Les Xanines" en Caravia; "La piedriquina", en Las Regueras, "El reblincu", en Quirós; "La Cerezal", en Salinas (Castrillón); y "La foquina", en Avilés.

Dirección

Sobre las direcciones de las escuelinas, el Principado indicó que "las plazas se cubrirán con docentes a través del procedimiento establecido en la Ley educativa vigente, así como en el decreto 76/2007 que regula la participación de los órganos de gobierno". El Gobierno regional considera que "este proceso es el único posible para garantizar la autonomía de gestión".

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El Ejecutivo autonómico también "consolidará el complemento de dirección a aquellas educadoras que hayan venido ejerciendo las funciones de dirección, en cumplimiento de la Ley Autonómica de las Escuelas Infantiles, aprobada en noviembre de 2024"