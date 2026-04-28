Una cumbre para frenar el éxodo en los pueblos: el campus de Mieres reúne a expertos de toda España para buscar soluciones al despoblamiento rural

El Campus de Mieres se convierte esta semana en punto de encuentro para analizar uno de los grandes desafíos del país: el despoblamiento. La Universidad de Oviedo acoge los días 29 y 30 de abril el II Encuentro de la Red Estratégica para la creación de un Observatorio de la Despoblación y el Despoblamiento (DESP-OB), una iniciativa estatal que reúne a once centros de investigación con el objetivo de estudiar este fenómeno y plantear soluciones.

La cita reunirá a expertos de distintos ámbitos en un foro que busca ir más allá del diagnóstico y avanzar hacia propuestas concretas. La inauguración oficial tendrá lugar el miércoles a las 9:30 horas en la Sala de Convenciones del Edificio de Investigación, con la participación de representantes académicos, institucionales y del ámbito del reto demográfico. Entre ellos, la profesora de Economía Aplicada Elena Lasarte, coordinadora de REGIOlab en la Universidad de Oviedo y anfitriona del encuentro; el catedrático de Geografía Rubén C. Lois, director del IDEGA de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinador de la red; Ana Velasco Tirado, del Observatorio Nacional de la Equidad Territorial; y Teresa Iglesias, alcaldesa en funciones de Mieres.

Una visión a través de la economía, la geografía y la comunicación

El proyecto DESP-OB está coordinado por el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia y apuesta por un enfoque interdisciplinar que combina economía, geografía y comunicación. Su finalidad es analizar las causas y consecuencias del despoblamiento, así como diseñar respuestas eficaces ante una problemática que afecta especialmente a las zonas rurales y de baja densidad.

Uno de los principales objetivos de la red es la creación de un observatorio estatal que permita disponer de un diagnóstico actualizado y riguroso de las dinámicas demográficas. “Hay que sistematizar los conocimientos sobre lo que está sucediendo en las áreas rurales”, explica Rubén C. Lois, quien subraya la necesidad de abordar el fenómeno desde múltiples perspectivas. En este sentido, destaca que no todas las zonas rurales responden al mismo patrón: mientras algunas pierden población, otras experimentan procesos de rejuvenecimiento vinculados a nuevas dinámicas sociales y económicas.

El encuentro de Mieres también servirá para avanzar en la elaboración de un catálogo de buenas prácticas, una de las líneas de trabajo lideradas por REGIOlab. Este documento recogerá experiencias de políticas públicas e iniciativas privadas desarrolladas en distintos territorios, con el objetivo de identificar modelos replicables y mecanismos de éxito. Para ello, se apoyará en diez estudios de caso elaborados por los distintos grupos que integran la red.

En busca de evidencias científicas

La iniciativa busca, además, reforzar la conexión entre el ámbito académico y la toma de decisiones públicas. A través de recomendaciones basadas en evidencia científica, DESP-OB pretende contribuir al diseño de estrategias más eficaces frente al reto demográfico y favorecer la cohesión territorial.

Seleccionada dentro del programa estatal de Redes de Investigación 2024, esta red sitúa a Mieres en el centro del debate sobre el futuro de las áreas rurales. Durante dos días, el campus universitario se convierte así en un espacio de reflexión y trabajo colectivo para afrontar un problema que sigue marcando el desarrollo de amplias zonas del país.