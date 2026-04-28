Los libros tienen nuevo hogar en Mieres: el colegio Santiago Apóstol estrena su nueva biblioteca, un espacio "lleno de esfuerzo, cariño e ilusión"

Los libros tienen un nuevo hogar en Mieres. El colegio público Santiago Apóstol ha estrenado nueva biblioteca, una iniciativa que comenzó el curso pasado en el marco de "un proyecto de innovación y que se consolidó este año en una actividad de formación de centro", indicaron los responsables del centro mierense.

"Soy consciente de que no es la biblioteca escolar más espectacular que habéis visto", explicó la directora, Verónica Piri, en su inauguración, "pero desde luego puedo aseguraros que está llena de esfuerzo, cariño e ilusión, y esperamos que a partir de ahora, se llene de miles de aventuras mientras leemos". Por su parte, Alba Cascudo, coordinadora de la biblioteca, aseguró que la "Santiteca", como se ha bautizado, "es el reflejo de que cuando la escuela, las familias y las instituciones locales reman juntas se consiguen cosas así de bonitas", señalando que espera que "a partir de ahora la Santiteca se llene de ojos abiertos, oídos atentos, sonrisas en la boca y palabras al viento".

Alumnos cortan la cinta inaugural. / LNE

Inauguración

En la inauguración, estuvieron presentes la concejala de Servicios a la Ciudadanía, Nuria Ordóñez; representantes del Centro de profesores y recursos; representantes de la AMPA, del alumnado y antiguas maestras del colegio que participaron en la elección de la nueva mascota "Santiletras", creada por Ada González, alumna de tercero de Primaria. También inauguraron la "Santiteca" tres autores con lazos en Mieres, Laura López, Yolanda Vega y José A. Oliver. No ser quiso perder el acto la mascota de la red de bibliotecas públicas de Mieres, "Leo".

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Las instalaciones de la nueva biblioteca. / LNE

Tras el acto de inauguración y la presentación de la nueva mascota se llevaron a cabo encuentros con los autores.