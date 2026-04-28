Máxima tensión entre Asturias y León: los ganaderos de Mieres se echan a la calle para denunciar un “bloqueo injusto” que les deja sin pastos este verano
Los ganaderos convocan una protesta urgente y advierten de un conflicto abierto con consecuencias imprevisibles
Los ganaderos de Mieres no renuncian a subir este verano sus reses al Puerto de Pinos, un pastizal que llevan utilizando desde hace más de un siglo y cuya pérdida consideran un golpe crítico para la supervivencia del sector. Ante el bloqueo actual, el colectivo ha convocado una concentración de protesta este jueves, a las 12:00 horas, frente al Ayuntamiento mierense, con el objetivo de visibilizar un conflicto que ha escalado en las últimas semanas.
La denominada “guerra de pastos” del Puerto de Pinos ha entrado en una fase de máxima tensión. El detonante ha sido la negativa de la Junta de Castilla y León a conceder las guías necesarias para trasladar unas 1.500 cabezas de ganado hasta este enclave estratégico, situado en suelo leonés aunque propiedad del Consistorio de Mieres desde 1926. Esta decisión se apoya en una reciente sentencia judicial que limita la capacidad del Ayuntamiento para gestionar estos terrenos.
Polémicas declaraciones
El malestar del sector se ha visto agravado por las declaraciones del abogado Carlos González-Antón, representante de colectivos leoneses, quien comparó la actividad ganadera mierense en la zona con prácticas ilegales como el narcotráfico. Unas palabras que han sido recibidas como una provocación. “Nosotros solo defendemos nuestros derechos y siempre hemos actuado con respeto”, señala el portavoz ganadero, David Pérez Naya, quien advierte de un cambio de estrategia ante la falta de soluciones.
En este nuevo escenario, los ganaderos anuncian una aplicación estricta de la normativa. Así, aseguran que denunciarán la entrada de ganado leonés en Pinos antes del 1 de junio, fecha oficial de inicio de la campaña, y vigilarán también el uso de pastos alternativos como los de Los Hidalgos, en Babia, donde apenas caben unas 300 reses.
Un sector amenazado
La situación es límite. Más de un millar de animales deberán permanecer en Asturias este verano, lo que obligará a muchas explotaciones a asumir elevados costes en alimentación o, directamente, a cerrar. “Estamos hablando de la ruina de muchas familias”, alertan desde el sector.
Mientras tanto, el intento del Ayuntamiento de desbloquear el uso del puerto mediante la cesión de los terrenos a los ganaderos sigue paralizado por recursos administrativos. Sin una solución a corto plazo, el conflicto amenaza con agravarse y abrir una confrontación directa entre territorios con consecuencias aún imprevisibles.
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