Platos por la ventana, música alta y amenazas con un cuchillo: los vecinos de Pénjamo (Langreo) alertan de los "problemas de convivencia" causados por una pareja

Los vecinos del barrio de Pénjamo, en La Felguera, han alertado de los "problemas de convivencia" generados por una "pareja problemática" que residen en esta zona de Langreo. Se quejan de que el hombre tiene intimidados a los vecinos, a los que ha llegado a amenazar con un cuchillo. Ponen como ejemplo que, el fin de semana pasado, la Policía tuvo que acudir tres días seguidos ante los avisos vecinales.

Así lo explicó Julio Terente, alcalde de barrio de Pénjamo. "No es normal que a las once y media de la noche se pongan a pegar golpes con una maza generando un ruido que se oye en los demás portales. El viernes tuvo que venir la Polícía y lo mismo pasó el sábado de madrugada y el domingo. El sábado tenían la música a todo volumen".

El representante vecinal aseguró que el hombre "tiene intimidado a todo el portal. Se lleva mal con todos los vecinos y los amenaza con cuchillos. Y tira cosas por la ventana. Ya ha tirado un cubo de agua con detergente cuando una mujer estaba tendiendo la ropa y un plato que casi le da a un coche que estaba aparcado".

Policía

Terente añade que "llamas a la Policía y vienen, pero no pasa nada. Si no hay denuncia no pasa nada. Están en la casa de alquiler y los vecinos del portal ya se están movilizando para presentar una denuncia. Y que el juez pueda actuar".

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También aludió el alcalde de barrio a otros problemas en Pénjamo. "La zona de las antiguas piscinas parece una jungla de toda la maleza que hay y el área recreativa tiene el mobiliario en mal estado. Y lo mismo pasa con el parque".