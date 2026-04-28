"Me voy a quedar sin nada, sin los ahorros de toda una vida", claman los vecinos de El Puente ante las expropiaciones

“Me voy a quedar sin nada, sin los ahorros de toda una vida”. Amador Pérez es minero jubilado y lleva desde 1976 viviendo en la calle José Álvarez Valdés del barrio de El Puente, en Langreo. Él y su familia viven en la segunda planta de una casa de dos pisos. El año pasado, junto a la otra propietaria, invirtieron 24.000 euros en renovar el tejado. Ahora un proyecto del Principado para construir tres bloques de pisos de alquiler asequible contempla la expropiación y demolición de medio centenar de casas en el barrio, entre ellas la de Amador.

Amador Pérez, a la izquierda, y José Manuel Gómez, en el jardín de la vivienda del primero en la calle José Álvarez Valdés de Langreo / D. O.

Es martes de primavera y las rosas de su jardín están reventonas. El hombre barre el patio trasero y echa cuentas. “Con lo que me dan por la expropiación no me da ni para tomar un vermut, con ese dinero no compro ni una cochera en La Felguera”. Así que lo tiene claro. “Vamos a seguir luchando”, advierte, y lanza un mensaje tanto al Principado como al Ayuntamiento de Langreo, “que tengan claro que vamos a morir luchando”. Dentro del proyecto de la consejería de Ordenación del Territorio se dará prioridad a los vecinos expropiados a la hora de acceder a uno de esos alquileres asequibles, “pero es que no es lógico que me manden pagar una renta cuando ya tengo una casa”, reclama Amador Pérez.

"No quiero vivir en un piso"

La mayor parte de las construcciones que está previsto demoler son viviendas de una o dos plantas, edificios individuales. Es lo que ocurre con la casa que José Manuel Gómez compró hace siete años “precisamente por eso, porque es una casa aislada”. Gómez no quiere “ni una vivienda adosada ni vivir en un piso”. Hace siete años encontró esa casina en El Puente. Le faltan algunas losetas de la fachada y la escalera de acceso está desconchada, “pero es que no he podido hacer obras porque aquí no dan licencias”, explica.

José Manuel Gómez ante su casa en el barrio de El Puente, en Langreo / D. O.

Lo mismo le ocurre a Amador Pérez. Su casa, en la acera más cercana a la vía del tren, soportó a apenas un par de metros los más de 15 años de obras del soterramiento. La cochera tiene las paredes rajadas “por las vibraciones” y de la fachada se han desprendido también algunas piezas. No es el único peaje que han pagado. Durante los interminables años de las obras del soterramiento los vecinos se han visto encerrados entre maquinaria pesada, camiones de gran tonelaje y polvo, pero por encima de todo les ha dolido el abandono. La calzada de la calle José Álvarez Valdés es una sucesión de baches, las aceras llevan años sin atención “y las farolas creo que las hicieron en Talleres del Conde”, bromea Juan Carlos Martínez. Él lleva 28 años en el barrio en el que su esposa ha residido toda la vida. Su casa también está en la zona a expropiar. Todos sostienen lo mismo. Lo explica Amador Pérez, “hay zonas en el barrio mucho más degradadas, la nuestra, la que quieren expropiar, al menos está decente y lo que se ha deteriorado fue por las obras del soterramiento”.

Encierro en el Ayuntamiento de Langreo

La calle José Álvarez Valdés está llena de pancartas contra la expropiación. Este jueves se cumplirá un mes desde que los vecinos (por turnos) permanecen encerrados en el Ayuntamiento de Langreo. No quieren que tiren sus casas e insisten una y otra vez en que no se oponen a la regeneración del barrio, pero sin que sea a costa de derribar lo que tanto les ha costado conseguir.

Los vecinos reclaman explicaciones tanto del Principado como del Ayuntamiento de Langreo. “Hablan de diálogo pero a nosotros nadie nos dice nada”, critica José Manuel Gómez. Lo que si han recibido es el apoyo vecinal. En este tiempo han recogido más de 5.000 firmas de respaldo.

Miguel A. Gutiérrez

El proyecto por el momento es solo eso, un proyecto. El Principado lo ha diseñado y debe firmar un convenio con el Ayuntamiento de Langreo para desarrollar la unidad urbanística necesaria. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU) ha defendido ante los vecinos que “Langreo no puede dejar pasar este tren”, aludiendo a una inversión “que en los próximos años podría alcanzar los 20 millones de euros”. Por el momento los presupuestos regionales para este 2026 reflejan una partida de 3.780.000 euros para expropiaciones. Todo está pendiente de la aprobación de ese convenio. El Ayuntamiento lo debe ratificar en sesión plenaria y precisamente en el salón de Plenos llevan un mes encerrados quienes se oponen al derribo de sus viviendas.