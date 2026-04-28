Más reproches por las estaciones de esquí: el sector de la nieve denuncia la parálisis y la falta de avances en proyectos claves para el futuro de Pajares y Fuentes

El sector de la nieve hace ya varias semanas que guardó los esquíes tras la conclusión de una tensa campaña invernal, pero el malestar sigue latente. Concesionarios, empresarios, clubes de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, asociaciones de vecinos del Brañillín y de La Raya, junto con la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), reprochan al Principado el retraso de actuaciones estratégicas para el crecimiento de las dos estaciones asturianas.

La crítica se ha articulado a través de la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que agrupa a todos estos colectivos y que denuncia una gestión “errática” por parte de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. Según exponen, la temporada recién finalizada ha sido “calamitosa”, marcada por incidencias semanales que han afectado tanto a la operatividad de las instalaciones como a la experiencia de los usuarios.

Pero más allá del balance inmediato, el malestar se centra en los retrasos acumulados en proyectos clave. Uno de los principales focos de preocupación es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Fuentes de Invierno. "Transcurridos más de dos meses desde el cierre del periodo de información pública", los implicados aseguran no haber recibido información sobre el estado de tramitación ni sobre las actuaciones que finalmente podrán desarrollarse. “Es un documento fundamental para el futuro de la estación”, subrayan, especialmente en lo relativo a la implantación de sistemas de nieve artificial.

Nieve artificial

En este sentido, recuerdan que la producción de nieve es una "herramienta imprescindible" en el conjunto de estaciones del país para garantizar la viabilidad de las temporadas, cada vez más condicionadas por la meteorología. A su juicio, ni Fuentes de Invierno ni Valgrande-Pajares pueden quedarse atrás en este ámbito. Sin embargo, en el caso de Pajares, el sistema actual —instalado hace 25 años— se considera obsoleto y pendiente de una renovación urgente.

Precisamente para abordar esta cuestión, la Consejería encargó hace más de seis meses una auditoría sobre el estado y necesidades de inversión en el sistema de nieve artificial de Valgrande-Pajares. No obstante, según denuncian desde el sector, tampoco se ha trasladado información alguna sobre sus resultados, lo que incrementa la sensación de incertidumbre.

A ello se suma el retraso en la ejecución de la fase 2 de Pajares, "que acumula ya dos años de demora", así como la falta de avances en la gestión conjunta de las estaciones asturianas y su posible coordinación con las instalaciones leonesas. “Todo parece indicar que la apuesta por el turismo de nieve y montaña sigue sin pasar de las palabras a los hechos”, lamentan desde la Asociación.

El diagnóstico que realizan es contundente. Consideran que las estaciones asturianas compiten "en clara desventaja" con otros territorios, lo que tiene un impacto directo en el número de usuarios y en los resultados económicos. “Pueden ser motores de desarrollo para los valles, pero hace falta una apuesta clara, con presupuestos y una gestión planificada”, defienden.

Pese a las críticas, el sector tiende la mano a la Administración para colaborar en la mejora del modelo, con el objetivo de que la nieve y la montaña ganen peso dentro de la estrategia turística del Principado.

Las actuaciones pendientes

En cuanto a las actuaciones pendientes, la renovación de la Declaración de Impacto Ambiental de Fuentes de Invierno —vigente desde 2004— es el paso previo imprescindible para acometer una inversión estimada en 20 millones de euros. El plan contempla nuevas pistas, la instalación de telesquís para descongestionar la zona de debutantes, mejoras en la producción de nieve, ampliación de edificios y la apertura a actividades fuera de la temporada invernal.

Por su parte, en Valgrande-Pajares siguen pendientes intervenciones incluidas en fases anteriores, como la ejecución de la pista de esquí de fondo, la creación de miradores y rutas, mejoras de accesibilidad en la zona alta o el desarrollo de un circuito de bicicleta de montaña, el esperado “bikepark”. A ello se suman proyectos anunciados como el telebike de cuatro plazas y la iluminación de pistas, con una inversión prevista de 9,5 millones de euros.