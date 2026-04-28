Riosa se vistió de faralaes con su octava feria andaluza

El concejo de Riosa se vistió de faralaes el pasado fin de semana para disfrutar el mejor ambiente festivo andaluz, combinando alegría tradición y diversión con animados y concurridos bailes de sevillanas, rumbas, tangos y tanguillos. Este año se batió el récord de participación de ediciones anteriores.

Abrió la feria un colorido desfile de caballos andaluces por las calles de La Ará y La Vega, acompañados por el coro “Sueño de las Marismas”, que también cantó la solemne misa rociera oficiada en la iglesia parroquial de Santa María antes de la comida popular celebrada en el centro polideportivo.

El recinto ferial, instalado en el patio del antiguo colegio público de La Ará, acogió un mercado tradicional artesanal y un animado espectáculo del grupo de sevillanas de Riosa, quienes bailaron sin descanso en el gran tablao habilitado para ocasión. Las inmediaciones del recinto fueron decoradas al estilo de fachadas y patios andaluces.

La feria, que combinó alegría, tradición y diversión, ha sido organizada por la Asociación de Sevillanas “Ponte Flamenca” de Riosa en colaboración con el consistorio local y bajo el patrocinio de Caja Rural.