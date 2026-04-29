El arte contemporáneo toma el IES Cuenca del Nalón: de alumnos de Ibias haciendo "performances" a los de Noreña reinterpretando la poesía

Cuco Suárez, convertido ya en icono pagano del arte patrio, en figura indispensable de la cultura asturiana, recibió este martes tal vez uno de los premios más importantes de su carrera. La Muestra de Arte Contemporáneo Escolar de Asturias (Maceas), que organiza el IES Cuenca del Nalón, en Langreo, celebra su cuarta edición y han decidido instaurar un galardón, el Maceas de Honor, que ha sido para Suárez, vecino del valle, nacido en Laviana. “Dicen que los artistas estamos como cencerros, y queremos seguir siendo así”, decía Natalia Pastor, profesora y artista, mientras colgaba emocionada el cencerro del cuello de su mentor, amigo y vecino. Cuco hizo lo que siempre se espera de él, lo contrario. No hubo discurso de agradecimiento, pese a ser un premio de chavales que no habían nacido cuando él ya revolucionaba la performance, no hubo nada preparado, pese a ser un premio de su cuenca, la del Nalón, donde todo empezó. Se limitó a dar las gracias y citar a Lou Reed, “un músico muy bueno”, para advertir a los estudiantes reunidos en el salón de actos del instituto de que “sin conflicto no hay vida”.

Cuco Suárez con el cencerro que le acredita como "Maceas de honor", junto a Natalia Pastor / D. O.

El conflicto y el silencio

El conflicto y los silencios que acarrea era el tema a tratar en los trabajos que se exponen este año en el Tallerón del instituto y sobre el que han trabajado más de un centenar de alumnos de 19 centros educativos de toda Asturias. Más que alumnos son ya artistas porque como les explicó la madrina de este año, Semíramis González, responsable de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, “esto no es un trabajo de clase, estáis creando una herramienta para cambiar el mundo”.

Eso es lo que ha hecho Cuco Suárez toda la vida poner al espectador frente al conflicto, el individual y el colectivo. Cuco ha mostrado como nadie las costuras de una sociedad y la mierda que se guarda bajo la alfombra. Él ha sido uno de los pocos que se ha atrevido a romper a voz en grito el silencio que acarrea el conflicto. Este martes también tuvo algo de disruptivo en eso, Suárez fue espectador de los conflictos de los chavales y su manera de agrietar esos “muros de silencio heredados” que el arte trata de romper, y lo hicieron utilizando todos los recursos artísticos posibles, las artes plásticas, la performance, la instalación, la intervención, la música o lo audiovisual.

Performance de los alumnos del IES de Ibias en la Muestra de Arte Contemporáneo Escolar de Asturias (MACEAS) / D. O.

Distintas propuestas artísticas

En la muestra se arrojan a la mirada del espectador conflictos tan íntimos como la identidad sexual, tan colectivos como la visión del mundo y sus fronteras y tan duros como la propia historia de la humanidad. Los estudiantes de Ibias se ataron, se arrastraron por el suelo hacia su “Hospicio de utopías inacabadas”, en alusión al artista uruguayo de origen alemán Luis Camnitzer. No era un hospicio donde dejar lo que sobra, lo que no interesa, y ocultarlo, era un hospicio desde el que empezar una nueva vida.

Los alumnos del IES de Noreña se acercaron al filósofo Theodor Adorno que tras el horror de la II Guerra Mundial se preguntó si sería posible la poesía después de Auschwitz, si es posible observar la belleza tras la barbarie nazi. Los artistas-alumnos tomaron al asalto las páginas de una antología de los mejores versos de la poesía española, tacharon, subrayaron, modificaron los textos hasta dar a las obras una nueva vida, una nueva luz.

El tallerón del IES Cuenca del Nalón, puro símbolo histórico de los conflictos de la cuenca minera asturiana, se llena de arte en una muestra única, en “uno de los proyectos más interesantes de Asturias”, en palabras de la consejera de Cultura Vanesa Gutiérrez, que como poeta confirmó que “el conflicto y el arte van de la mano”, y como Consejera agradeció a los estudiantes su trabajo, “porque nos sorprendéis y nos provocáis con vuestras creaciones”. Algo que encaja como definición de la vida y obra de Cuco Suárez, la provocación.

Maceas es “una forma de compromiso en un mundo aventáu en el que parece que se ha perdido la poesía”, como definió la muestra la directora de Laboral. Semíramis González salió del tallerón convencida de que alguno de los jóvenes creadores que acababa de conocer terminarán exponiendo su obra en el centro que ella dirige.