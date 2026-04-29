Charla en Mieres sobre la Universidad Laboral, un "patrimonio mundial"

El salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres acoge este jueves por la tarde, a partir de las 19.00 horas, la celebración de la charla "La Universidad Laboral de Gijón. Patrimonio Mundial", que impartirá Jesús Merino Santos, que fue presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del espacio gijonés, y que es todo un experto en la historia de este emblemático centro cultural y educativo.

El acto, organizado por esta misma asociación, en colaboración con el Ayuntamiento de Mieres, estará presentado por Manuel Nevares Vega, el actual presidente del colectivo gijonés. La entrada al salón de actos es libre, hasta completar aforo.