"Coses rares", el "Stranger Things" de los alumnos de Felechosa para ganar el concurso de teatro en asturiano
Los chavales llevarán a escena la obra en siete representaciones por distintos puntos de Asturias
"Coses rares", una versión asturiana de "Stranger Things", del colegio de Felechosa (Aller), es la obra ganadora este año del XII Certamen de Teatro Escolar en asturiano, un concurso impulsado por la Consejería de Educación del Principado con motivo de la Selmana de les Lletres Asturianes.
El colegio de Felechosa es un centro con gran tradición en este concurso, con 40 premios en las 12 ediciones, tres en esta última: Meyor Obra, Meyor Direición (para la profesora Laura Prieto) y Meyor Actriz (Pilar Rodríguez, por su papel del "Demofartón"). La obra de los chavales de Felechosa, además, podrá verse en distintos puntos de Asturias entre los meses de mayo y junio, con siete representaciones, la primera en casa, en la Junta de Iniciativas de Caborana (Aller), el 15 de mayo a las 19.30 horas.
"Coses rares", un "Stranger Things" a la allerana, "se ambienta en el tan esperado eclipse solar total del próximo verano". Un día en el que "algo extraño sucede, una criatura de otro mundo se cuela en este".
Tras representar "Coses rares" en Aller, la obra estará en teatro Conde Toreno de Cangas de Narcea, en dos pases para escolares (10.30 y 12.30 horas, 20 de mayo); en el Teatro Cine Carmen de Moreda (Aller), el 28 de mayo, a las 19.00 horas; en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres (3 junio, 18.30 horas); en el Centro de Día de Turón (12 junio, 18.00 horas) y en la residencia del Montepío, en Felechosa (17 junio, a las 11.30 horas).
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