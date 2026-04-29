El Día Internacional de la Danza se celebra en La Felguera con DanzAsturias

La escuela DanzAsturias celebra hoy en La Felguera una de las citas más significativas en su calendario: la gala del Día Internacional de la Danza. Será en el Teatro José León Delestal, desde las 19.00 horas y estará presentada por Bea Canteli.

Uno de los mayores atractivos de la gala será ver las coreografías de los bailarines del equipo de Certámenes con las que han logrado clasificarse para la final del Certamen Nacional de Danza de España, que se celebrará en Cartagena los días 2, 3 y 4 de mayo.

El evento organizado por DanzAsturias también contará con la colaboración de distintos invitados que, a buen seguro, contribuirán a que sea una gala para el recuerdo: los Gaiteros del Carbón, el coro Anima Voices y el grupo Alma Flamenca. Por otro lado, alumnos y profesores de la escuela se subirán al escenario y realizarán otras coreografías creadas especialmente para esta ocasión.

Para adquirir una entrada, los interesados deberán contactar con la escuela mediante mensaje privado en Instagram; también, enviando un mensaje al 617 040 248; o bien comprarla en taquilla, antes del comienzo de la gala.

La escuela DanzAsturias participa asiduamente en distintos certámenes a nivel nacional e internacional, así como en diferentes iniciativas solidarias. Como cada año, organiza los festivales de Navidad y fin de curso y prepara los exámenes de sus alumnos de ballet a la Royal Academy Dace of London. En verano, además, está previsto que organice de nuevo su habitual campamento urbano.