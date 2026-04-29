Langreo celebra la Selmana de les Lletres con la representación de cuatro obras de teatro en asturiano

La XLVII edición de la Selmana de les Lletres Asturianes rinde homenaje a Taresa Cónsul, considerada la primera dramaturga conocida en lengua asturiana. En este contexto, el Ayuntamiento de Langreo se suma a esta conmemoración con una programación cultural que tiene como objetivo "poner en valor, celebrar y visibilizar la lengua asturiana".

Las actividades se celebrarán en el Cine Felgueroso de Sama y comenzarán el lunes 4 de mayo, a las 19.00 horas, con la presentación del Proyecto Cónsul de microteatro. En el marco de esta jornada se representarán las obras “Comunicando”, de Laura Camafeita, a cargo de la compañía Selena de Sotu’l Barcu, y “Alcuerdu amistosu”, de Pepín García, por la compañía San Félix de Valdesoto (Siero).

La programación continuará el sábado 9 de mayo, a las 18.00 horas, con la representación de “Tía Miseria”, que lleva a escena de Covenant Producciones. Esta obra, ganadora del Premio Nel Amaro de Teatro Profesional en asturiano en 2025, toma como base "la tradición oral, para construir una propuesta escénica que combina música, cantares, danza, humor y elementos propios de la cultura popular". El monologuista Carlos Alba Cellero se encarga de su adaptación.

Como cierre del ciclo, el día 14 de mayo, Daniel García Granda presentará la obra "En llucha incierta", traducción al asturiano de "In Dubious Battle", del escritor estadounidense y Premio Nobel de Literatura John Steinbeck. Esta traducción, reconocida con el cuarto Premio «Florina Alías», recupera una novela publicada en 1936 que aborda la huelga de trabajadores del campo en California durante la Gran Depresión, tratando cuestiones como la lucha de clases, el liderazgo y el sacrificio personal en los conflictos laborales.

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El Ayuntamiento de Langreo "invita a la ciudadanía a participar en este conjunto de actividades", que serán de acceso libre y gratuito hasta completar el aforo.