Langreo paraliza el polémico convenio urbanístico que incluye las expropiaciones en el barrio de El Puente para "dialogar con los vecinos"

El gobierno de Langreo (IU) ha "suspendido" la tramitación del plan urbanístico del barrio de El Puente, en La Felguera, que plantea una serie de expropiaciones en la zona, una decisión que había levantado polémica entre los vecinos, llegando algunos de ellos a encerrarse en el Consistorio. El Ayuntamiento quiere "dialogar" tanto con los afectados, como con el resto de vecinos del barrio como con "la sociedad langreana" para poder llegar a un acuerdo adecuado para todas las partes.

El alcalde de Langreo, Roberto García, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, explicaron que han remitido una comunicación a la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, promotora del plan de El Puente, anunciando que "por parte de este Ayuntamiento se va a proceder a la suspensión de la tramitación del convenio antes indicado, con el fin de profundizar en el diálogo con los vecinos y la sociedad langreana, sobre el objeto del mismo".

De esta forma, el Ayuntamiento de Langreo frena el convenio, "suspendiendo" la tramitación del plan y de las posibles expropiaciones. "Para ahondar en el diálogo", anunció el Alcalde, "vamos a crear cinco comisiones de trabajo". Tres de ellas, para las unidades de actuación del plan y los vecinos afectados por ellas; otra, para el resto de vecinos de El Puente, y la quinta, con los "agentes sociales de Langreo". El objetivo de estos grupos de trabajo es "decidir cuál es la mejor intervención que podemos llevar a cabo en el barrio de El Puente, y cómo realizarla".

Este proceso de trabajo, ahondó Roberto García, "busca llevar a cabo una revisión compartida del proyecto, para garantizar el interés general, con el menor impacto posible sobre los vecinos".

Plazos

Los representantes municipales ya han anunciado la decisión a los vecinos del Puente. Tal y como explicó el Alcalde, "ya en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA" se llamaba al diálogo, y ahora, con la suspensión de la tramitación, "sin tener plazos" que presionen a las partes, se abre "una fase de revisión compartida". No hay plazos para llegar a un entendimiento. "Vendrán dados por el propio proceso, habrá unas comisiones más ágiles, otras más lentas. Pero tendrá que llevar al tiempo que sea necesario. No estamos acuciados por el tiempo, sí por una solución que prime el interés general, el de todos, y que tenga el mínimo impacto en los vecinos", subrayó Roberto García.

Transparencia

Por su parte, José Antonio Cases, indicó que "queremos profundizar en el debate. Hay mucha información que no se conoce, porque los documentos urbanísticos son complejos". "Entiendo que hay que facilitar instrumentos para que los ciudadanos sepan de lo que estamos hablando, facilitar toda la información", añadió el edil de Urbanismo. "Es un tema complejo, que está suscitando mucha polémica. Por eso es necesario suspender el procedimiento, no estar agobiados con necesidad de firmas, y a partir de ahí, diálogo, información, transparencia y ver qué soluciones se pueden alcanzar. Esta es la voluntad del equipo de gobierno".

En conclusión, el objetivo de estas medidas, la paralización del convenio urbanístico, primero, y las comisiones de trabajo, después, es encontrar un punto de acuerdo, realizar una "revisión del convenio" que satisfaga a todas las partes.

Polémica

Los vecinos de la calle José Álvarez Valdés de El Puente rechazan frontalmente el plan urbanístico del Principado, que conllevaría la expropiación de medio centenar de propiedades. En este espacio se levantarían 110 nuevas viviendas públicas. En el resto del barrio hay división de opiniones sobre la propuesta, que la Consejería ve como "un tren con inversiones de 20 millones" que Langreo "no puede perder". Dada la disparidad de posturas existentes, ahora el Ayuntamiento frena el convenio con el Principado y abre una puerta a las negociaciones directas con los afectados.