La lucha contra la despoblación pasa por la "colaboración": academia y política se dan la mano en el campus de Mieres para establecer una estrategia conjunta

El campus de Mieres de Mieres se ha convertido en un laboratorio para el análisis del despoblamiento en territorios posindustriales. Barredo acoge el II Encuentro de la Red Estratégica para la creación de un Observatorio de la Despoblación y el Despoblamiento (DESP-OB), una iniciativa estatal que reúne a once centros de investigación con el objetivo de estudiar en profundidad uno de los grandes retos demográficos del país.

La apertura institucional del encuentro contó con la participación de Elena Lasarte, profesora de Economía Aplicada y coordinadora de REGIOlab (Universidad de Oviedo); Rubén C. Lois, catedrático de Geografía, director del IDEGA (Universidad de Santiago de Compostela) y coordinador de la red; Ana Velasco Tirado, coordinadora del Observatorio Nacional de la Equidad Territorial y el Reto Demográfico; y Teresa Iglesias, vicealcaldesa de Mieres.

El encuentro, que se celebra en el campus universitario mierense, sitúa a la localidad como caso de estudio dentro de las denominadas “ciudades que encogen”, antiguos enclaves industriales que han perdido población tras el declive de su actividad principal, pero que buscan nuevas vías de desarrollo.

Trabajo sobre el terreno

En este contexto, la intervención de Rubén C. Lois centró buena parte del foco. El catedrático subrayó la importancia de analizar sobre el terreno realidades como la de Mieres. “Es muy interesante estar en contacto directo con experiencias de gestión en espacios donde se plantean problemas demográficos o económicos”, explicó, incidiendo en la necesidad de reforzar la colaboración entre el ámbito académico y las administraciones.

Lois defendió que el trabajo investigador debe ir más allá del análisis teórico. “Tiene poco sentido trabajar sobre indicadores o modelos si no podemos hablar con los representantes públicos y ver cómo corregir estos problemas de despoblación, envejecimiento y atonía económica”, afirmó. A su juicio, es imprescindible establecer un diálogo permanente que permita trasladar el conocimiento científico a la toma de decisiones.

El coordinador de DESP-OB explicó que la red, integrada por diez universidades y el CSIC, busca crear una plataforma común de información y un catálogo de buenas prácticas que sirva de guía para las políticas públicas. Tras una primera reunión centrada en el despoblamiento rural en Lugo, el encuentro de Mieres aborda ahora el caso de las áreas industriales en reconversión.

Diferentes perspectivas

La colaboración entre centros permite integrar diferentes perspectivas disciplinares y territoriales, favoreciendo un análisis más completo "de la denominada España vacia(da)" y fortaleciendo la transferencia de conocimiento hacia las administraciones públicas y la sociedad. “Hay que sistematizar los conocimientos sobre lo que está sucediendo en las áreas rurales de las diferentes comunidades autónomas. Debemos hacerlo desde una perspectiva multidisciplinar. Por una parte, desde el análisis territorial, porque hay población en declive, pero también áreas del rural que están rejuveneciendo. Por otra, desde el punto de vista económico y social, como estudiar los efectos de las migraciones de finales del siglo XX”, explica Rubén C. Lois.

Durante dos jornadas, investigadores y responsables públicos compartirán análisis y experiencias con el objetivo de avanzar en soluciones concretas. Mieres se posiciona así como un escenario clave para comprender cómo los territorios posindustriales afrontan el reto demográfico y buscan construir nuevas oportunidades de futuro.