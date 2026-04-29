Música, tradición y ocio familiar: así serán las fiestas de San José Obrero en Ujo, que contarán con orquestas como "Tekila" y "Dominó"

La localidad mierense de Ujo ya lo tiene todo preparado para celebrar por todo lo alto las tradicionales fiestas de San José Obrero 2026, una de las citas más esperadas del calendario festivo del concejo de Mieres. Vecinos y visitantes podrán disfrutar durante varios días de una programación variada que combina tradición, música, actividades infantiles y deporte.

Los festejos arrancarán el jueves 30 de abril con el pasacalles y el pregón oficial, que marcará el inicio de unas jornadas llenas de ambiente festivo. Esa misma noche, la música tomará protagonismo con la actuación de la orquesta "Dominó" y sesión de DJ, dando paso a un intenso fin de semana.

El programa de las fiestas. / LNE

El viernes 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador, se celebrarán actos religiosos como la misa en honor a San José Obrero y la tradicional procesión. Además, habrá propuestas para todos los públicos, desde juegos infantiles y actividades en el campo de la iglesia hasta espectáculos y conciertos. La jornada culminará con actuaciones musicales y verbena, con la orquesta "Tekila".

El fin de semana

El sábado continuará la programación con campeonatos de dardos, actividades deportivas y propuestas lúdicas como la fiesta de la espuma o el toro mecánico. Uno de los momentos más esperados será el recorrido de personajes infantiles por las calles, pensado especialmente para los más pequeños. La noche volverá a estar animada con música en directo, incluida la actuación de la orquesta "Cuarta calle".

El domingo pondrá el broche final con más pasacalles, actuaciones y el espectáculo del “mago loco”, además de sorpresas como la aparición de personajes y reparto de regalos.

.