Los niños de Riaño, en Langreo, se preparan para el eclipse del 12 de agosto y dan consejos a todos los asturianos y los visitantes

Pedro Lavandera tiene diez años y estudia quinto de Primaria en el colegio Clara Campoamor de Riaño, en Langreo. En tan solo unas semanas se ha convertido en todo un experto en el sistema solar y en especial en el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Tanto que este martes les explicó a los consejeros de Educación y Ciencia del Principado, Eva Ledo y Borja Sánchez, las distintas fases lunares. Lo hizo convirtiéndose él en la luna y rotando alrededor de la tierra, papel que le correspondió a Eva Ledo.

Por la izquierda, Ledo y Sánchez atienden las explicaciones de la directora del Clara Campoamor de Riaño, Marta García / D. O.

El chaval explicó que “Asturias es de los únicos lugares del mundo donde se va a poder ver el eclipse total de sol” y advirtió que para verlo “necesitamos unas gafas especiales porque si no nos podemos quemar los ojos”. Su compañera Celia Toledano, de nueve años, apuntó que “no pueden ser gafas de sol normales”. Ella ya se lo ha explicado también a familia y amigos para que el próximo verano no corran riesgos.

Divulgación científica desde las aulas

El colegio Clara Campoamor ha implicado a sus nueve aulas, con alumnos de los tres a los doce años, en un proyecto en el que están trabajando sobre el eclipse. “Son actividades experienciales, teoría, consejos…” todo, apunta la directora del centro, Marta García, con el objetivo de “incidir, divulgar y trasladar información a la comunidad educativa y a la sociedad sobre un acontecimiento tan importante”.

Los niños del Clara Campoamor expusieron este martes todos sus conocimientos a los responsables de Educación y Ciencia del gobierno regional. Lo hicieron coincidiendo con el llamado “gemelo solar”, el día en el que el sol ocupará la misma posición y se ocultará por el mismo punto del horizonte que el doce de agosto. El Principado organizó para esta fecha actividades en las que participaron más de 19.000 escolares de 128 centros educativos de toda la comunidad. La jornada ha servido como un ensayo colectivo.

Durante la visita al colegio de Riaño, Borja Sánchez ha destacado la utilidad del gemelo solar para identificar los puntos desde los que será posible observar el eclipse. “Asturias entera estará dentro de la franja de totalidad y queremos trasladar un mensaje claro: no es necesario realizar grandes desplazamientos para disfrutar de este acontecimiento único”, ha señalado. También ha subrayado que el Principado “está ultimando un dispositivo coordinado entre administraciones para garantizar una observación segura, accesible y ordenada”.

Por su parte, la consejera de Educación ha valorado la implicación de los centros escolares en esta iniciativa: “La respuesta de la comunidad educativa está siendo extraordinaria. Este tipo de actividades permiten acercar la ciencia al alumnado de una forma práctica y motivadora, y aprovechar un fenómeno excepcional como el eclipse para despertar el interés por la astronomía”.

Ledo ha incidido, asimismo, en la importancia de la prevención. “Es fundamental que el alumnado y sus familias conozcan cómo observar el eclipse de forma segura. Desde los centros estamos trasladando la necesidad de utilizar siempre protección homologada para evitar daños oculares”, ha recalcado.

Planificación y divulgación

El Ejecutivo autonómico continúa avanzando en la planificación del dispositivo del 12 de agosto mediante la coordinación de distintas consejerías, la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos y entidades científicas. Entre las principales actuaciones previstas figura la creación de una red de puntos oficiales de observación segura repartidos por todo el territorio, atendiendo a criterios de accesibilidad, seguridad y capacidad.

Estas localizaciones contarán con información detallada sobre accesos, servicios disponibles y recomendaciones para la observación, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía una experiencia segura y adecuada.

Dentro del programa del gemelo solar, el Principado impulsa además iniciativas participativas como el concurso de fotografía “¿Dónde me verás?”, que invita a la ciudadanía a capturar el lugar desde el que le gustaría observar el eclipse. A esta propuesta se suma un segundo certamen fotográfico dedicado a las actividades preparatorias del eclipse, incluidas las desarrolladas en centros educativos, con una categoría específica para el alumnado. Ambas iniciativas buscan fomentar la participación ciudadana y construir una mirada colectiva sobre este acontecimiento único.