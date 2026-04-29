Un puente de 9.000 kilómetros: Mieres firma su amistad con una ciudad china en plena transformación
El alcalde sella en Xingtang un pacto simbólico para abrir nuevas oportunidades económicas y culturales
El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha cerrado su viaje institucional a China con la firma de un acuerdo de amistad con el condado de Xingtang, un gesto simbólico que busca abrir nuevas vías de colaboración económica y cultural entre ambos territorios.
El acuerdo, rubricado junto al máximo responsable de Xingtang, Huang Zhaobo, supone el broche final a la agenda de trabajo en el país asiático, donde el regidor mierense ha participado en encuentros con representantes políticos y empresariales. La localidad china, con cerca de medio millón de habitantes, se presenta como un ejemplo de transformación económica, al haber evolucionado desde una base agrícola hacia sectores industriales vinculados a la maquinaria, los bienes de equipo y los nuevos materiales.
Durante el acto de firma, Álvarez destacó el valor estratégico del acuerdo. “Hoy tendemos un puente de más de nueve mil kilómetros para unir dos comunidades que, a pesar de la distancia geográfica y cultural, comparten un ADN común: el orgullo por el trabajo, la identidad ligada a la tierra y la ambición de un futuro sostenible”, afirmó.
El viaje, enmarcado en una invitación del Gobierno chino a alcaldes de distintos municipios españoles (de Asturias también participa Carreño), ha permitido al regidor conocer de primera mano el modelo de desarrollo del país y su apuesta por la innovación. “Hemos comprobado los frutos de la apuesta por el desarrollo tecnológico y la transformación que protagoniza China”, señaló.
Carácter económico
Más allá del simbolismo, la visita ha tenido un marcado carácter económico. Álvarez ha aprovechado su estancia para dar a conocer las potencialidades de Mieres, especialmente en lo que respecta a disponibilidad de suelo industrial y oportunidades de inversión. El objetivo, según fuentes municipales, es atraer proyectos que contribuyan a consolidar la transición del concejo hacia un modelo productivo diversificado.
Este acercamiento institucional tiene su origen en la visita que el embajador de la República Popular China en España realizó a Mieres hace poco más de un año. Aquel encuentro sirvió para mostrar sobre el terreno la estrategia de reconversión económica impulsada por el Ayuntamiento y sentó las bases para este nuevo paso en las relaciones internacionales del municipio.
Con la firma de este acuerdo de amistad, Mieres busca reforzar su proyección exterior y "posicionarse como un territorio atractivo para la inversión internacional", en un momento clave para su desarrollo. El Ayuntamiento confía en que este primer contacto con Xingtang se traduzca en futuras colaboraciones que generen actividad económica y nuevas oportunidades para el concejo.
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