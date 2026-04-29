Un regalo a la altura de un día muy señalado
Las joyerías del Caudal y del Nalón disponen de las mejores alternativas para el Día de la Madre
A.A.
El Día de la Madre se trata de una fecha señalada para reconocer el papel imprescindible de las madres y agradecer tantos momentos compartidos. Las joyerías La Perla, Peláez y Dimas, en Mieres; Alfredo Asensio, en Turón; Cholo, en El Entrego; Felgueroso Sama y Maximino, en Sama; y Gonzalvo Felgueroso, en La Felguera, integradas en el Gremio de Joyeros y Relojeros de Asturias, reúnen propuestas pensadas para encontrar el detalle perfecto en una jornada tan especial.
Entre las opciones más destacadas sobresalen los relojes, piezas que combinan funcionalidad, diseño y sofisticación. Modelos clásicos y contemporáneos conviven en colecciones capaces de adaptarse a cualquier estilo, siempre con la garantía de primeras marcas reconocidas por su calidad y precisión. Más allá de complementar cualquier conjunto, un reloj representa elegancia y personalidad.
Las alternativas no terminan ahí. Pendientes, collares, anillos, pulseras y brazaletes forman parte de una oferta variada que busca responder a gustos muy diferentes. Las joyerías del gremio apuestan por renovar continuamente sus escaparates con diseños actuales y opciones para cada ocasión.
La atención cercana y el asesoramiento personalizado son otro de los valores que distinguen a estos establecimientos. Cada visita se transforma en una experiencia cómoda y agradable, y facilita la elección del obsequio ideal. Las joyerías de las cuencas del Caudal y del Nalón vuelven a posicionarse como una referencia para celebrar el Día de la Madre con un regalo a la altura de la ocasión.
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