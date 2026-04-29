Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Un regalo a la altura de un día muy señalado

Las joyerías del Caudal y del Nalón disponen de las mejores alternativas para el Día de la Madre

Joyas para ella

Joyas para ella

A.A.

El Día de la Madre se trata de una fecha señalada para reconocer el papel imprescindible de las madres y agradecer tantos momentos compartidos. Las joyerías La Perla, Peláez y Dimas, en Mieres; Alfredo Asensio, en Turón; Cholo, en El Entrego; Felgueroso Sama y Maximino, en Sama; y Gonzalvo Felgueroso, en La Felguera, integradas en el Gremio de Joyeros y Relojeros de Asturias, reúnen propuestas pensadas para encontrar el detalle perfecto en una jornada tan especial.

Entre las opciones más destacadas sobresalen los relojes, piezas que combinan funcionalidad, diseño y sofisticación. Modelos clásicos y contemporáneos conviven en colecciones capaces de adaptarse a cualquier estilo, siempre con la garantía de primeras marcas reconocidas por su calidad y precisión. Más allá de complementar cualquier conjunto, un reloj representa elegancia y personalidad.

Las alternativas no terminan ahí. Pendientes, collares, anillos, pulseras y brazaletes forman parte de una oferta variada que busca responder a gustos muy diferentes. Las joyerías del gremio apuestan por renovar continuamente sus escaparates con diseños actuales y opciones para cada ocasión.

La atención cercana y el asesoramiento personalizado son otro de los valores que distinguen a estos establecimientos. Cada visita se transforma en una experiencia cómoda y agradable, y facilita la elección del obsequio ideal. Las joyerías de las cuencas del Caudal y del Nalón vuelven a posicionarse como una referencia para celebrar el Día de la Madre con un regalo a la altura de la ocasión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
  2. Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
  3. Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
  4. Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
  5. Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así
  6. Investigan una agresión sexual a una joven hallada aturdida en Lena
  7. Fin a la huelga de conductores de autobús en el valle del Nalón tras veinte días de paro: respaldo (casi unánime) de los trabajadores a la propuesta de suspensión temporal de los 'búho
  8. Empiezan las obras de la gran marquesina de autobuses del hospital Valle del Nalón: 'Será un espacio de espera más confortable, accesible y seguro

El Día Internacional de la Danza se celebra en La Felguera con DanzAsturias

El Día Internacional de la Danza se celebra en La Felguera con DanzAsturias

Un regalo a la altura de un día muy señalado

Un regalo a la altura de un día muy señalado

La mujer herida tras dispararse en la cabeza en Columbiello (junto a su marido, fallecido) evoluciona favorablemente en la UCI y ya no precisa sedación

La mujer herida tras dispararse en la cabeza en Columbiello (junto a su marido, fallecido) evoluciona favorablemente en la UCI y ya no precisa sedación

“Sensación de abandono”: el PP carga contra la falta de limpieza en los pueblos de Mieres y reclama medidas inmediatas

“Sensación de abandono”: el PP carga contra la falta de limpieza en los pueblos de Mieres y reclama medidas inmediatas

El exrojiblanco Iván Hernández, a por su primera aventura en los despachos: "El Caudal es un referente a nivel de Asturias y tiene muchas posibilidades"

El exrojiblanco Iván Hernández, a por su primera aventura en los despachos: "El Caudal es un referente a nivel de Asturias y tiene muchas posibilidades"

Redes sociales, compras por internet y servicios bancarios, los talleres formativos que reclaman los consumidores

Redes sociales, compras por internet y servicios bancarios, los talleres formativos que reclaman los consumidores

Platos por la ventana, música alta y amenazas con un cuchillo: los vecinos de Pénjamo (Langreo) alertan de los "problemas de convivencia" causados por una pareja

Platos por la ventana, música alta y amenazas con un cuchillo: los vecinos de Pénjamo (Langreo) alertan de los "problemas de convivencia" causados por una pareja

"Me voy a quedar sin nada, sin los ahorros de toda una vida", claman los vecinos de El Puente ante las expropiaciones

"Me voy a quedar sin nada, sin los ahorros de toda una vida", claman los vecinos de El Puente ante las expropiaciones
Tracking Pixel Contents