Un regalo a la altura de un día muy señalado

El Día de la Madre se trata de una fecha señalada para reconocer el papel imprescindible de las madres y agradecer tantos momentos compartidos. Las joyerías La Perla, Peláez y Dimas, en Mieres; Alfredo Asensio, en Turón; Cholo, en El Entrego; Felgueroso Sama y Maximino, en Sama; y Gonzalvo Felgueroso, en La Felguera, integradas en el Gremio de Joyeros y Relojeros de Asturias, reúnen propuestas pensadas para encontrar el detalle perfecto en una jornada tan especial.

Entre las opciones más destacadas sobresalen los relojes, piezas que combinan funcionalidad, diseño y sofisticación. Modelos clásicos y contemporáneos conviven en colecciones capaces de adaptarse a cualquier estilo, siempre con la garantía de primeras marcas reconocidas por su calidad y precisión. Más allá de complementar cualquier conjunto, un reloj representa elegancia y personalidad.

Las alternativas no terminan ahí. Pendientes, collares, anillos, pulseras y brazaletes forman parte de una oferta variada que busca responder a gustos muy diferentes. Las joyerías del gremio apuestan por renovar continuamente sus escaparates con diseños actuales y opciones para cada ocasión.

La atención cercana y el asesoramiento personalizado son otro de los valores que distinguen a estos establecimientos. Cada visita se transforma en una experiencia cómoda y agradable, y facilita la elección del obsequio ideal. Las joyerías de las cuencas del Caudal y del Nalón vuelven a posicionarse como una referencia para celebrar el Día de la Madre con un regalo a la altura de la ocasión.