“Sensación de abandono”: el PP carga contra la falta de limpieza en los pueblos de Mieres y reclama medidas inmediatas
Los populares alertan de suciedad, falta de mantenimiento y una gestión “deficiente” de los recursos en núcleos como Ujo, Turón o Figaredo
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Mieres ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que reclama la puesta en marcha urgente de un plan efectivo de limpieza en los pueblos del concejo. La iniciativa surge, según explican los populares, ante el creciente malestar vecinal por la situación de abandono que denuncian en distintas zonas rurales.
El concejal del PP, Víctor Ferreira, ha subrayado que “la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos no es una cuestión menor, sino un servicio básico directamente vinculado a la calidad de vida y a la imagen de nuestros pueblos”. En este sentido, el partido pone el foco en núcleos como Ujo y su entorno, así as como en barrios como Santa Cruz, San Francisco de Turón o Figaredo, donde aseguran que las quejas por la falta de limpieza viaria son constantes.
Quejas vecinales
Según trasladan desde el PP, asociaciones vecinales de estas zonas denuncian acumulación de suciedad, presencia de musgo y una frecuencia de actuación insuficiente por parte de los servicios municipales. Ferreira insiste en que esta problemática se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los vecinos del extrarradio, que consideran que existe una atención desigual respecto al casco urbano.
El edil popular ha querido matizar que el descontento “no se dirige contra el personal municipal”, cuyo trabajo valoran, sino contra la organización de los recursos. “El problema no es de quienes trabajan, sino de cómo se distribuyen los medios disponibles”, afirma.
Reorganización del servicio
Además, Ferreira recuerda que en el caso de Ujo, la asociación vecinal elaboró hace meses una propuesta técnica para reorganizar el servicio de limpieza sin necesidad de ampliar plantilla. Sin embargo, denuncia que dicha iniciativa ha sido ignorada por el equipo de gobierno sin que se hayan producido mejoras.
Desde el Partido Popular consideran que esta situación genera una “sensación de abandono institucional” entre los vecinos de los pueblos, que reclaman servicios de igual calidad pese a contribuir de la misma forma a las arcas municipales.
Por todo ello, la moción insta al Ayuntamiento a implantar de manera inmediata un plan específico de limpieza para las zonas rurales, estudiando propuestas vecinales y adaptando soluciones a cada núcleo. “Hace falta voluntad política y una mejor gestión”, concluye Ferreira.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así
- Investigan una agresión sexual a una joven hallada aturdida en Lena
- Fin a la huelga de conductores de autobús en el valle del Nalón tras veinte días de paro: respaldo (casi unánime) de los trabajadores a la propuesta de suspensión temporal de los 'búho
- Empiezan las obras de la gran marquesina de autobuses del hospital Valle del Nalón: 'Será un espacio de espera más confortable, accesible y seguro