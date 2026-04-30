Aller, un porvenir prometedor entre tradición e innovación

El concejo de Aller se encuentra en un momento decisivo, marcado por un cambio de paradigma que combina crecimiento demográfico, mayor inversión y un dinamismo renovado en el mercado inmobiliario que se refleja en las 996 viviendas vendidas el año anterior.

El turismo sostenible emerge como eje central de esta transformación. Aller cuenta con dos planes turísticos en marcha que buscan potenciar nuestra riqueza natural y cultural. Enfocados en el turismo de montaña y senderismo, que aprovecha los paisajes de nuestros tres valles. Estas iniciativas no solo atraen visitantes, sino que crean empleo y fomentan el respeto por el entorno.

La ganadería también se proyecta como un sector clave para el desarrollo local. La apertura de un nuevo mercado de ganado supone un impulso directo a los productores, fortaleciendo la economía rural y generando sinergias con la gastronomía y el turismo. Esta estrategia permite que la actividad tradicional se modernice y se integre en un modelo sostenible y competitivo.

Por su parte, el sector forestal va a ser un pilar económico del futuro de nuestro concejo, especialmente al conectar la gestión responsable de los recursos con la innovación tecnológica.

La llegada de la "Nube Asturiana" a nuestro concejo en el Pozo San Jorge ofrece nuevas oportunidades para emprendedores y empresas locales, facilitando proyectos de digitalización que complementen la actividad agroforestal y turística, creando un ecosistema productivo más resiliente y eficiente.

En definitiva, Aller está redefiniendo su futuro con equilibrio: impulsa sectores tradicionales como la ganadería y la forestal, mientras se abre a la innovación y al turismo sostenible.

El incremento de población y la mayor inversión inmobiliaria evidencian que cada vez más personas confían en su potencial. Este concejo, con raíces profundas y visión de futuro, se perfila como un ejemplo de cómo la combinación de tradición, sostenibilidad y tecnología puede generar desarrollo económico y social de manera armoniosa.

Aller no solo conserva su identidad, sino que la proyecta hacia un futuro donde la naturaleza, la economía y la innovación conviven en equilibrio, siendo cada vez más evidente lo que llevamos afirmando estos años que ALLER ES FUTURO.