Ara Malikian, la estrella mundial del violín, llega a Langreo con su gira "Intruso"

La vida y la obra de Ara Malikian están marcadas por sus orígenes y por la migración. Es lo que motiva la creación de "Intruso", el espectáculo con el que llegará a Langreo para actuar en el Teatro José León Delestal de La Felguera el próximo 25 de septiembre (19.00 horas. 52-62 euros). El violinista es una de las figuras más relevantes de la escena musical internacional. Visitará Langreo con un espectáculo de marcado carácter personal en el que el artista explora su propia identidad y su recorrido vital a través de las cuerdas de su violín.

Malikian, con una trayectoria consolidada en los principales escenarios del mundo, es conocido por su capacidad de acercar la música a públicos diversos mediante un lenguaje directo y esencial.

Un concepto basado en la identidad

"Intruso" nace de una experiencia personal de no pertenencia que Malikian ha transformado en arte. "En el Líbano no me consideraban lo suficientemente 'libanés' por ser de origen armenio; los armenios no me consideraban 'armenio' por haber nacido en el Líbano; y al establecerme en Europa, no se me consideraba 'europeo' por no haber nacido allí", explica el músico.

Esta condición de "intruso", lejos de ser una barrera, le ha permitido explorar y disfrutar de culturas y músicas ajenas a su propia tradición. El resultado es un "viaje sonoro" que mezcla estilos e influencias, convirtiendo el concierto en una experiencia intensa y diferente donde el mundo entero se convierte en su hogar.

Entradas ya a la venta

Las entradas para el concierto ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la página web oficial del artista, www.aramalikian.com, así como en los canales de venta habituales.

Desde la organización se destaca que este espectáculo no es solo un concierto, sino un viaje que parte de la angustia de no encajar para terminar abrazando la riqueza de una identidad multicultural, demostrando que la música es el único lenguaje universal.