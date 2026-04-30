El Ayuntamiento de Mieres organiza un taller para combatir la brecha digital en mayores

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, organiza una nueva edición del taller para personas mayores dedicado a la formación en el uso de herramientas digitales. Tras la buena acogida de la anterior cita, en la que se cubrieron todas las plazas, se vuelve a organizar este taller, totalmente gratuito, centrado sobre todo en el uso de nuevas tecnologías y dirigido a personas mayores de 60 años.

Se trata de una actividad que se desarrollará en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, y que permitirá que los participantes se familiaricen "con herramientas de comunicación, ocio y trámites administrativos en dispositivos móviles". Se enseñará a los asistentes a "hacer videollamadas, solicitar citas médicas u otros trámites administrativos y conocer las herramientas de entretenimiento digital" que tienen a su disposición. El taller se celebrará los días 14 y 15 de mayo, en la Casa de Cultura. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en el Centro Municipal de Servicios Sociales, a través del teléfono 985 46 49 74, o en el mail cmss@ayto-mieres.es.

Esta actividad se enmarca además en el programa municipal contra la soledad no deseada "Mieres Contigo", que arrancó el pasado mes de diciembre y que está obteniendo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, llenando las distintas actividades organizadas, que pretenden convertirse "en punto de encuentro, ocio y disfrute". Se están organizando excursiones, rutas o talleres a través de un programa que busca “ofrecer propuestas y medidas que generen interés y animen a compartir momentos y espacios”, apuntó la concejala Teresa Iglesias.