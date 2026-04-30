El Ayuntamiento de Mieres organiza un taller para combatir la brecha digital en mayores
El curso se enmarca en el plan de actividades contra la soledad no deseada organizado en el concejo
L. Díaz
El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, organiza una nueva edición del taller para personas mayores dedicado a la formación en el uso de herramientas digitales. Tras la buena acogida de la anterior cita, en la que se cubrieron todas las plazas, se vuelve a organizar este taller, totalmente gratuito, centrado sobre todo en el uso de nuevas tecnologías y dirigido a personas mayores de 60 años.
Se trata de una actividad que se desarrollará en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, y que permitirá que los participantes se familiaricen "con herramientas de comunicación, ocio y trámites administrativos en dispositivos móviles". Se enseñará a los asistentes a "hacer videollamadas, solicitar citas médicas u otros trámites administrativos y conocer las herramientas de entretenimiento digital" que tienen a su disposición. El taller se celebrará los días 14 y 15 de mayo, en la Casa de Cultura. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en el Centro Municipal de Servicios Sociales, a través del teléfono 985 46 49 74, o en el mail cmss@ayto-mieres.es.
Esta actividad se enmarca además en el programa municipal contra la soledad no deseada "Mieres Contigo", que arrancó el pasado mes de diciembre y que está obteniendo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, llenando las distintas actividades organizadas, que pretenden convertirse "en punto de encuentro, ocio y disfrute". Se están organizando excursiones, rutas o talleres a través de un programa que busca “ofrecer propuestas y medidas que generen interés y animen a compartir momentos y espacios”, apuntó la concejala Teresa Iglesias.
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