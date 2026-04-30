El campo mierense se planta y los ganaderos exigen desbloquear el acceso a Pinos: "Hay 110 ganaderías en riesgo de tener que vender sus animales"

Más de un centenar de ganaderos de Mieres se concentraron este jueves frente al Ayuntamiento para exigir el fin de la “guerra” de pastos del Puerto de Pinos, un conflicto que mantiene en vilo al sector a pocas semanas del inicio de la campaña estival. El colectivo reclamó soluciones tanto urgentes como a medio plazo para garantizar el acceso de su cabaña ganadera a este histórico enclave.

La principal demanda inmediata pasa por la intervención del Principado de Asturias para desbloquear la tramitación de las guías de traslado, documentación imprescindible para que unas 1.500 reses puedan desplazarse este verano al puerto. Estas autorizaciones han sido denegadas por la Junta de Castilla y León, amparándose en la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de diciembre de 2024. Este dictamen establece que el Ayuntamiento de Mieres, pese a ser propietario del monte desde hace un siglo, no tiene potestad para gestionarlo al encontrarse en territorio leonés. Los ganaderos sostiene que el Principado "es receptivo ante el grave problema al que nos enfrentamos", pero demandan "medidas concretas".

Proceso de desafectación

A medio plazo, los ganaderos insisten en que la solución pasa por agilizar el proceso de desafectación de los terrenos, un trámite que permitiría al colectivo asumir directamente la gestión de los pastos y evitar así los obstáculos administrativos actuales. “Venimos a pedir al Ayuntamiento y a todos los grupos políticos que se impliquen y que no escatimen en medios para sacar adelante la desafectación”, explicó el portavoz de la Asociación de Ganaderos de Mieres, David Pérez Naya.

Ganaderos de Mieres y responsables políticos, este jueves, durante la concentración. / D. M.

El representante del sector reconoció que este procedimiento no llegará a tiempo para la presente campaña, pero insistió en la necesidad de avanzar sin dilaciones. “Somos cerca de 110 ganaderías y el riesgo es que, si no se puede subir, muchos tendrán que vender ganado y perderemos profesionales en el municipio”, advirtió. Según detalló, los más afectados serían los agricultores a título principal, que concentran una mayor carga ganadera.

Mientras tanto, el colectivo mantiene la presión institucional y social. “Seguimos peleando para que nos dejen subir”, afirmó Pérez Naya, destacando el respaldo recibido por parte de la Consejería y de los distintos grupos políticos, aunque insuficiente por el momento para resolver el problema.

La postura del Ayuntamiento

Por su parte, el concejal de Ganadería, Luis Ángel Vázquez Maseda, subrayó que el Ayuntamiento está actuando conforme a la legalidad vigente. “Estamos cumpliendo las sentencias judiciales a rajatabla y dando los pasos para buscar una solución legal”, señaló. El edil reconoció la preocupación del sector y mostró su apoyo a las movilizaciones. “Son los perjudicados y entendemos perfectamente que se concentren”, añadió.

La situación actual deja al Consistorio en una posición limitada, ya que no puede autorizar ni denegar el uso del puerto. Además, los intentos de los ganaderos por asumir directamente la gestión este año también han encontrado trabas por parte de las juntas vecinales leonesas.

A un mes del inicio de la campaña, la incertidumbre es máxima. Sin acceso a los pastos de Pinos, muchas explotaciones se verán obligadas a asumir elevados costes de alimentación o a reducir su cabaña. El conflicto, lejos de resolverse, sigue escalando, mientras el sector advierte de consecuencias irreversibles si no se actúa con rapidez. "El Puerto de Pinos es de Mieres y para Mieres. No podemos permitir que una propiedad que pagamos todos sea un territorio vetado para nuestra gente", recalcó el concejal socialista Jorge Expósito.