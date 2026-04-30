El campus de Mieres, hacia la excelencia universitaria

El campus de Mieres es la última expansión de la universidad pública asturiana. Es un campus joven y busca una vinculación máxima con su entorno, tanto social como empresarial, para encontrar su singularidad centrada en las ingenierías de la tierra. El campus establece un avanzado modelo de actuación, enfocado a objetivos tales como, la protección del medio ambiente y la búsqueda de la sostenibilidad a través de los recursos naturales existentes.

Actualmente ya ha alcanzado un gran prestigio, pero está en su "ADN" aumentar este prestigio y llegar a ser una referencia en el mundo universitario actual. Entre sus "skills" se encuentran el gran potencial joven, creador e innovador tanto de alumnos como de profesores y personal de administración y servicios. Toda esta actividad universitaria se ha puesto de manifiesto, en los últimos años, a través de la mejora continua en docencia, investigación y transferencia de tecnología a las empresas.

Los campos de estudio y áreas de conocimiento del campus de Mieres se establecen en función de los ámbitos de estudio ligados a las ingenierías, tales como Minas, Geomática, Forestales, y Civil-Caminos. Además de todo esto, también se establecen campos de estudio muy transversales a todas estas ingenierías, como es el caso de aplicaciones de supercomputación, prevención de riesgos laborales, etc.

El objetivo final sería conseguir establecer un gran hub tecnológico, relacionado con estos ámbitos, que actúe de polo de tracción y atracción del sector privado socioeconómico de la sociedad asturiana. Todo esto debe de estar coordinado por la propia Universidad de Oviedo y lógicamente materializado a través de la Escuela Politécnica de Mieres y todos los institutos y centros de investigación del Campus de Mieres.

Las entidades que actualmente están inscritas en el campus universitario de Mieres son las siguientes:

–Escuela Politécnica de Mieres (EPM) (6 grados más 6 másteres)

–Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB)

–Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot)

–Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet)

–Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua (CUIDA)

–Centro de Investigación Asturias Raw Materials (AsRaM)

–Instituto Asturiano de Patrimonio Cultural (Inapac)

–Cátedra Hunosa

–Cátedra Pasek SMART20

–Cátedra Excade

–Cátedra de Cambio Climático - CuCC

–Catedra Cogersa de Economía Circular.

–Programa de Doctorado en Ingeniería de los Recursos Naturales (Direna).

Primera necesidad estratégica: el transporte público.

Existe un factor clave y fundamental para el desarrollo del campus universitario y es la necesidad de fomentar la movilidad, principalmente a través del transporte público, en el Área Metropolitana Central de Asturias. A nivel de desarrollo autonómico, es muy importante establecer una circulación fluida, entre los principales focos de población asturianos, de tal manera, que el acceso a Mieres resulte sencillo y disponga de una fluencia de movilidad óptima.

Esta mejora de movilidad permitiría acceder al campus de Mieres de una manera más moderna y asequible, mejorando el acceso tanto a alumnos como profesores, investigadores y personal de administración y servicios. No hay que olvidar que, en este campus, desarrollan su actividad cientos de personas. Esta petición no es una demanda de privilegio alguno, sino que es algo ya ha sido establecido y contrastado en muchas otras áreas metropolitanas de Europa, con un alto porcentaje de éxito social y medioambiental.

Segunda necesidad estratégica: laboratorios de ingeniería.

El otro requerimiento estratégico es, la necesidad de disponer de laboratorios experimentales de ingeniería, acordes con las necesidades impuestas por un lado por las nuevas normativas universitarias surgidas a través del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, más conocido como Plan Bolonia) y por otro lado por las propias necesidades de innovación y desarrollo, demandadas por nuestra sociedad asturiana.

Los estudios impartidos en la Escuela Politécnica de Mieres han ido evolucionando en función de las necesidades universitaria y las propias demandas de la sociedad, produciendo un aumento y diversificación de grados y másteres. Así, las necesidades de infraestructuras propuestas en el proyecto inicial del año 1998 para la creación del campus universitario de Mieres se han quedado escasas, principalmente respecto a la parte de investigación y transferencia (laboratorios), no en cuanto a capacidad docente expositiva.

Por otro lado, hay que hacer constar que la universidad de hoy en día no tiene las mismas pretensiones que tenía a finales del siglo XX. Hoy se requiere mucha investigación y una gran relación e interacción con el mundo empresarial. Los laboratorios que existen actualmente no cumplen con esta función primordial de la universidad. Por ello es necesario construir un nuevo edificio laboratorio, tipo "nave industrial" con las características estéticas correspondientes al campus, y con un enfoque generalista, acorde con los estudios impartidos de Minas, Geomática, Forestales, Civil-Caminos y su interrelación con otros campos del conocimiento.

Esta nueva instalación también permitiría compaginar un uso conjunto, con otras entidades de investigación, así como con el sector privado. Es importante establecer la mayor colaboración posible con las empresas relacionadas con los estudios impartidos en la Escuela Politécnica de Mieres, pretendiendo que haya una actividad investigadora y un interés compartido.

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Si se cumpliesen estas necesidades estratégicas, el campus universitario de Mieres estaría en una disposición de ser una toda una referencia como hub tecnológico de las ingenierías de la tierra.