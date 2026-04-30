Hace unas semanas recibíamos en el Pozo Carrio a los estudiantes de Economía y Tecnología del IES Alto Nalón de Barredos. Con la curiosidad de los 15 años, queríamos que se fueran con esperanza, confianza y la certeza de que hay futuro para ellos en el Nalón.

Construir el futuro con ambición y paciencia en Carrio

Les hablamos de lo que estamos construyendo en el Centro de Innovación Carrio, la transformación de una mina de carbón en una mina de innovación. Para los jóvenes de su generación, la comprensión es sencilla. Ellos conviven de manera natural con los dos relatos: el de las historias de la mina que todavía están presentes en sus casas y el de un futuro que no les cuesta imaginar, tecnológico, innovador y sostenible.

Los proyectos residentes en Carrio les mostraron ejemplos concretos de innovaciones que se están desarrollando aquí: larvas de insectos que transforman residuos en materias primas, plantas cultivadas en el interior de una mina sin luz solar ni tierra, y redes de sensores que facilitan la recogida y análisis de datos.

La mirada de los jóvenes es de optimismo y entusiasmo. Les resulta fácil imaginar lo que puede llegar a ser. Entienden de manera natural que el Centro de Innovación Carrio puede traducirse para ellos en la posibilidad de construir su proyecto de vida en las Cuencas.

También entienden algo que a los adultos, con la dinámica de prisa e impaciencia en la que vivimos instalados, a veces se nos escapa: que el futuro, como todo lo que merece la pena, necesita su tiempo.

El Centro de Innovación Carrio nace con la vocación de crear un ecosistema dinámico, innovador y sostenible, capaz de generar oportunidades de futuro para los jóvenes del valle del Nalón y del medio rural asturiano. Un espacio donde startups puedan escalar sus soluciones a nivel industrial. Un punto de encuentro para conectar empresas, centros tecnológicos y de conocimiento, sector público y entidades financieras, con un objetivo compartido: generar un impacto positivo en el territorio, en la naturaleza y en las personas a través de la innovación.

El momento es favorable. Existen recursos que apoyan iniciativas orientadas a la innovación y al desarrollo territorial. Hay un impulso rotundo por parte del Principado y, sin duda, una sensibilidad creciente hacia el valor del medio rural como generador de riqueza. Además, contamos con el liderazgo de empresas tractoras asturianas que apuestan por modelos de negocio de impacto, y con el respaldo de la Universidad, los centros tecnológicos, el sector financiero y las principales organizaciones empresariales.

A todo ello se suma una ventaja decisiva. Asturias, y especialmente las Cuencas, es un territorio que sabe de industria. Forma parte de su identidad. Ese conocimiento acumulado es el cimiento sobre el que se está construyendo la industria innovadora del futuro.

Las Cuencas reúnen infraestructuras, cultura industrial, una comunidad sólida y un fuerte sentido de pertenencia. Un territorio que ha sabido trabajar unido y que tiene la capacidad de volver a hacerlo.

Hoy, en Carrio, el futuro empieza a tomar forma. Ya hay proyectos en marcha. Se preparan nuevos espacios, surgen colaboraciones, se realizan encuentros empresariales, se abren actividades a la ciudadanía. Paso a paso, sin hacer todavía mucho ruido, algo comienza a moverse.

El reto ahora es cuidar ese proceso: darle continuidad, alinear esfuerzos y sostener la visión compartida. No siempre es sencillo en un proyecto con tantos agentes involucrados. Solo cuando entendemos el poder de la cooperación y la interdependencia los proyectos echan raíces y perduran.

Y en ese punto vuelvo, inevitablemente, a aquella mañana con los estudiantes.

A ellos no les preocupa cuánto va a tardar el espacio en estar listo. Su mirada está más en lo que puede llegar a ocurrir aquí, en su pueblo, en las posibilidades.

Quizá esa sea la mejor forma de pensar el futuro del Nalón: no como algo que hay que resolver deprisa, sino como algo que merece ser construido con cuidado. Con ambición, sí, pero también con paciencia.

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Ese futuro, paso a paso, es el que ya está empezando a suceder en Carrio.