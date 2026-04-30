Convocan movilizaciones en Mieres y Langreo para denunciar la situación de los albergues de animales: "Pedimos condiciones dignas"

El colectivo “Liberación Animal” ha convocado dos concentraciones de protesta este fin de semana para denunciar presuntas deficiencias en la gestión de los albergues de animales de Langreo y Mieres. Las movilizaciones, que cuentan con el apoyo de varios trabajadores de ambos centros, se celebrarán el sábado en Langreo y el domingo en Mieres, en ambos casos a las 12:00 horas frente a los respectivos ayuntamientos.

La convocatoria llega tras la denuncia presentada por una empleada de las instalaciones, respaldada por otros compañeros, en la que se alertaba de una situación que califican de “insostenible”. Según este testimonio, los animales no estarían recibiendo la atención sanitaria necesaria, además de vivir en condiciones higiénicas deficientes y sufrir una desatención generalizada que, en algunos casos, habría provocado fallecimientos.

Desde la organización convocante aseguran que estas protestas responden a “continuas irregularidades constatables” en la gestión de los albergues durante los últimos años. Asimismo, critican lo que consideran una falta de respuesta por parte de los ayuntamientos ante las quejas trasladadas tanto por trabajadores como por voluntarios y ciudadanos.

Las denuncias han sido presentadas ante distintos organismos, entre ellos el Seprona de la Guardia Civil, el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Asturias, así como ante los propios consistorios implicados. También se ha solicitado la intervención de la Inspección de Trabajo.

Entre las irregularidades señaladas figuran la supuesta falta de tratamientos veterinarios adecuados para animales enfermos, problemas de salubridad en las instalaciones o deficiencias en la gestión de adopciones. La trabajadora denunciante sostiene, por ejemplo, que algunos perros con enfermedades crónicas no reciben medicación continuada o que se han tenido que asumir gastos veterinarios por parte del propio personal.

Defensa de la gestión

Frente a estas acusaciones, tanto la empresa responsable del servicio como los ayuntamientos de Mieres y Langreo han rechazado de forma tajante los hechos denunciados. Ambas partes defienden que los albergues cumplen con la normativa vigente y que las instalaciones son sometidas a controles periódicos que garantizan su correcto funcionamiento.

Las concentraciones convocadas este fin de semana buscan visibilizar la situación y reclamar una revisión en profundidad del servicio. Los responsables de “Liberación Animal” hacen un llamamiento a la ciudadanía para participar en las protestas y exigir, aseguran, “unas condiciones dignas para los animales y una gestión transparente de los albergues”.