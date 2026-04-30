Equilibrio entre ganadería y turismo para ganar el futuro de Sobrescobio

En Sobrescobio miramos al futuro con optimismo y con responsabilidad. Somos un municipio rural que diseña su porvenir a través de su presente sin olvidar su pasado. Apostamos por políticas que hagan de nuestro municipio un lugar atractivo para vivir, trabajar y disfrutar, sobre todo para los jóvenes, impulsando y cediendo terrenos para la construcción de vivienda pública sostenible, ampliando la escuela de Primaria con nuevas aulas y un comedor, o facilitando la conciliación familiar con la escuela de 0 a 3.

En esa apuesta de futuro incluimos también a nuestros mayores, guardianes de nuestra memoria, con unos servicios Sociales a la carta, donde nuestra comunidad es una red de apoyo real, con asistencia personalizada en sus propios domicilios y acompañamiento y apoyo cercano.

La convivencia de nuestras actividades tradicionales, sobre todo la ganadería (pilar fundamental), y del turismo, como nuevo motor económico, es fundamental para definir nuestro futuro. Jóvenes ganaderos y nuevos emprendedores hoteleros y hosteleros nos indican que estamos en el camino correcto. Gente joven que apuesta por vivir y trabajar en Sobrescobio.

Nuestro optimismo va también de la mano de los nuevos pobladores que se asientan aquí, con propuestas innovadoras, demostrando que desde el medio rural se puede diversificar, en gran parte gracias a las nuevas tecnologías, a la fibra óptica que llega a todos nuestros pueblos y a los programas de desarrollo rural.

Nuestro equipo de gobierno seguirá apostando por mejorar y ampliar los servicios públicos, para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas. y por hacer de Sobrescobio un municipio de oportunidades y con un crecimiento sostenible, que proteja nuestro entorno natural, y por un turismo responsable , compatible con nuestra tradiciones y la forma de vida de nuestros pueblos .

Sobrescobio tiene futuro porque tiene raíces. Cuidamos lo que hemos heredado y nos adaptamos a los nuevos tiempos, para avanzar hacia un municipio vivo y lleno de oportunidades.

Como presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón, aplicaría la misma fórmula para trabajar por el futuro de nuestra cuenca. Tenemos que creer que realmente ésta es una tierra de oportunidades. Tenemos los servicios, las infraestructuras, las comunicaciones y un patrimonio industrial y natural increíble. Aunando esfuerzos y con la implicación de todos , conseguiremos demostrar que vivir en la cuenca merece la pena.