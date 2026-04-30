El gran potencial de Morcín y del conjunto de las comarcas mineras

Como alcalde de Morcín, me reafirmo en que tanto el municipio que yo represento como las comarcas mineras seguimos teniendo un gran potencial y oportunidades reales de futuro, pero no garantizadas. Debido a que una parte importante de la inversión y su financiación no dependen directamente de nosotros.

Cada día, el margen de error es más pequeño y el tiempo juega en nuestra contra para lograr los objetivos que nos marcamos: buscar alternativas al monocultivo del carbón, tratando de poner en marcha proyectos de infraestructuras, digitalización y eficiencia energética que faciliten la llegada de nuevos proyectos empresariales generadores de empleo y de nuevos emprendedores con proyectos innovadores.

El turismo industrial puede y debe complementar, pero no sustituir, a la industria tradicional como una parte importante de la actividad económica de estas comarcas.

Tenemos claro que el gran reto pasa por fijar población, más allá incluso de la propia economía, buscando alternativas para que los jóvenes no se marchen y para que otros puedan venir. Por eso es necesario mantener y mejorar la calidad de vida y los servicios públicos básicos, como son la sanidad y la educación.

Morcín está desarrollando proyectos de eficiencia energética, energías renovables e infraestructuras (carreteras, sendas, etc.), así como centros de coworking, sin olvidarse del sector primario, que sigue siendo una parte importante de la actividad económica de Morcín.

El gran potencial que tiene nuestro concejo está permitiendo un crecimiento sostenido y sostenible del turismo en torno a la gastronomía, la cultura, el senderismo, la escalada, la BTT y la pesca. En unos entornos tan especiales como el Monsacro, el Aramo, el embalse de Alfilorios y el Torreón de Peñerudes.

Sin ninguna duda, nuestro concejo y las comarcas mineras tienen futuro, y este depende en gran medida de la unión y la fortaleza de la gente que poblamos estos territorios. Nadie nos va a regalar nada, no cabe la resignación; lo tendremos que seguir luchando, como hicimos durante muchos años, si queremos que la luz al final del túnel esté cada día más cerca.