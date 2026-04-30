He visto cosas que no creeríais

"He visto cosas que vosotros no creeríais", fue la frase que me vino a la cabeza cuando desde LA NUEVA ESPAÑA me pidieron esta colaboración, para celebrar el treinta aniversario de la edición de "Les Cuenques" (de la buena y de la mejor). ¡Cómo ha cambiado en éstas tres décadas nuestra tierra!

Uno de los cambios que más me ha impactado es el río, su cambio de color y la recuperación de sus riberas, incorporándolo al discurrir de los pueblos y ciudades que atraviesa. Un río negro (donde se arrojaba de todo, sin colectores, ni depuradoras) que me acompañó en mi infancia, adolescencia y parte de mi vida adulta, con recuerdos (no se si propios o heredados) de sus desbordamientos y la inundación de La Barraca y de la "güerta" de mi padre. Y cómo el río se recuperó también poco a poco, mejorando el medio ambiente y la contaminación. Ese color gris en el aíre mezclado con las cenizas de miles de casas fue tornándose en más claro y más respirable.

Todos estos cambios propiciaron un ecosistema propicio para vivir y también para trabajar, y fueron apareciendo nuevas actividades empresariales y desapareciendo otras que habían tenido su origen en los siglos XVIII y XIX. Y pasamos a usar palabras hasta entonces desconocidas como: turismo rural, emprendedores, marketing, internet, ecosistema, redes, turismo industrial, entre otras.

Somos una tierra que está acostumbrada a superar los retos que la vida nos depara. En los albores de la industrialización cambiamos la boina del campesino al casco industrial (minería y siderurgia) y en los comienzos del siglo XXI nos hemos acostumbrado a los iPhones, a los cascos inalámbricos y a la conexión perpetua (esto último no es muy aconsejable).

Valnalón es protagonista y testigo de todos estos cambios y de los retos a los que tuvo que hacer frente porque en el inicio, no fue fácil, más bien todo lo contrario. En las 15 hectáreas, que vieron nacer a "La Fábrica" instalada en una vega rica de buena tierra y de agua; tuvimos que recuperar nuestra intrahistoria, rehabilitando edificios para los nuevos usos, preparando un buen entorno para albergar nuevas empresas. Me permito poner una cifra que puede dar muestra de estos cambios, cuando cerró "La Fábrica" en 1983 había unas 500 personas trabajando para una sola empresa, en diciembre de 2025, éramos 1.604 personas las que trabajamos en 53 empresas y entidades.

En el espacio que ocupaba la siderurgia hoy conviven centros de Formación Profesional de prestigio, pequeñas y medianas empresas cuyos productos salen de las fronteras españolas, empresas tecnológicas posicionadas en los mercados internacionales, personas que están emprendiendo y eligen Valnalón como el primer paso de su camino empresarial, en fin un verdadero ecosistema de emprendedor vivo y cambiante.

También he aprendido en estos años que tenemos que buscar cómplices (una de mis palabras favoritas) y LA NUEVA ESPAÑA ha sido uno bueno. Porque a veces los sueños se cumplen, si no que nos lo digan a los de Valnalón, que para unos éramos un gran parking y para otros herederos de un cementerio industrial y poco a poco, como el orbayu, hemos ido haciendo entre todos un ecosistema empresarial sostenible y comprometido.

Y vuelvo al río Nalón, siempre presente, en su paso por la comarca. Ya lo he escrito más veces, pero lo vuelvo a escribir, porque lo creo. Ver a mi concejo, Llangréu, que necesita aprovechar el Credine junto con el Hospital Halle del Nalón, para hacer realmente un polo de desarrollo relacionado con la salud. Samartín del Rei Aurelio puede ser un referente en la investigación con el Centro de Nanotecnología. Llaviana, territorio abierto, concejo que une lo urbano y la naturaleza, que ha hecho de la fiesta cultura. Sobrescobiu, con un océano de agua dulce cómo recurso de futuro, de futuro sostenible. Casu la inmensidad de la naturaleza, el "fayeu" llenándolo todo.

Y dejo para lo último, lo más importante, las personas de nuestra preciosa comarca del Alto Nalón, porque quienes la habitamos estamos comprometidas con ella, con su futuro ya que somos deudores de nuestros ancestros y depositarios de nuestros herederos.

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¡Felicidades a LA NUEVA ESPAÑA Y a por otros 30 años más!