Hay aniversarios que no solo marcan el paso del tiempo, sino que invitan a detenerse y mirar con perspectiva todo lo que se ha construido en el camino. Hoy es uno de esos días. Felicitar al periódico LA NUEVA ESPAÑA por el 30 aniversario de la edición de las Cuencas es, en realidad, reconocer tres décadas de compromiso con un territorio, con su gente y con sus historias. No es poca cosa sostener durante tanto tiempo una mirada atenta, rigurosa y cercana sobre la vida cotidiana de una comarca que apuesta por reinventarse sin perder su esencia.

En mi caso, además, este aniversario tiene un significado especial. A lo largo de mi trayectoria personal y profesional he tenido la oportunidad de conocer otros lugares, otras realidades y otras formas de vivir. Y, sin embargo, en un momento dado tomé una decisión consciente: elegir este valle como hogar. No fue una elección casual ni provisional, sino una apuesta firme por un modo de vida, por una comunidad y por un entorno que, con el tiempo, ha demostrado estar lleno de matices, de oportunidades y de historias que merecen ser contadas. LA NUEVA ESPAÑA fue cómplice de esa decisión.

En un momento en el que la información circula a una velocidad vertiginosa y en el que a menudo se confunde la inmediatez con la verdad, resulta especialmente valioso contar con un medio que apuesta por narrar lo que ocurre de manera cercana, seria y profesional. Porque no se trata solo de contar lo que pasa, sino de hacerlo con responsabilidad, con contexto y con respeto hacia quienes protagonizan cada noticia. Esa forma de ejercer el periodismo es la que genera confianza, la que construye comunidad y la que, en última instancia, deja huella.

Pero más allá de las páginas impresas o digitales, hay algo profundamente humano en todo esto. El poder hablar a pie de calle con periodistas y fotógrafos, intercambiar impresiones, matizar una historia o simplemente compartir una preocupación, forma parte de la identidad de nuestras Cuencas. No es un periodismo distante ni ajeno, sino uno que se mezcla con la vida diaria, que escucha y que devuelve en forma de relato lo que sucede en nuestro valle. Esa cercanía convierte cada noticia en algo más que información: la transforma en un espejo donde reconocernos.

También es importante recordar que esta relación no es unidireccional. Los vecinos tenemos un papel fundamental. Nos corresponde implicarnos, participar y esforzarnos para que se sigan contando historias que merezcan la pena. No solo aquellas que denuncian problemas o dificultades —que también son necesarias—, sino, sobre todo, aquellas noticias que iluminan nuestro día a día. Las que hablan de iniciativas que nacen desde abajo, de proyectos que prosperan, de personas que suman y construyen. Porque esas historias son las que refuerzan el orgullo de pertenencia y nos recuerdan que, incluso en contextos complejos, siempre hay motivos para la esperanza.

En este sentido, quizá deberíamos hacer un pequeño ejercicio colectivo: decir más veces que queremos al lugar donde vivimos. Yo mismo lo aprendí con el tiempo, al elegir quedarme aquí y apostar por este entorno como parte de mi vida. A veces damos por hecho nuestro paisaje, nuestra historia y nuestra gente, como si fueran inmutables o inevitables. Pero no lo son. Vivimos en un espacio geográfico privilegiado, con una riqueza natural y cultural que muchos desearían tener. Reconocerlo no es un gesto ingenuo, sino un acto de responsabilidad.

Porque ese privilegio conlleva también una tarea. Está a nuestro alcance que este lugar sea, verdaderamente, un paraíso. Y no hablamos de una idea idealizada, sino de algo tangible: cuidar nuestros espacios, apoyar lo que funciona, mejorar lo que no, y seguir contando —y leyendo— las historias que nos definen. En ese camino, el papel de LA NUEVA ESPAÑA en su edición de Las Cuencas seguirá siendo esencial.

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Treinta años después, la mejor felicitación es, quizá, un compromiso compartido: el de seguir construyendo, entre todos, un relato honesto, cercano y lleno de vida sobre nuestro hogar.