Opinión
Inversiones más ambiciosas y menos burocracia para el despegue de Caso
Caso es un municipio ganadero de carne por excelencia, con un territorio muy extenso y también despoblado. Tiene muchísimos problemas que en el día a día se agrandan: servicios de transporte deficientes, infraestructuras sin terminar (tenemos cinco pueblos sin internet), cobertura de telefonía precaria...Tenemos muchas personas mayores, pero no disponemos de centro de día ni de residencia, con lo cuál muchos vecinos tienen que irse hacia las tres grandes ciudades de Asturias. Y la juventud debe desplazarse hacia los centros de educacion y muchos hacia la ciudad.
A los ganaderos no somos capaces a darles la certeza de que la fauna salvaje tenga un control; en la restauración no tenemos relevo generacional y en plazas de hospedaje vamos al trantrán.
La cuenca se nos quedo en el año 2000, vemos los mismos problemas que en mi municipio: en infraestructura de carreteras tenemos un déficit importante , las grandes empresas unas se cerraron y otras se trasladado a Oviedo , Gijon y Siero... Necesitamos empresas que llenen los polígonos de la comarca y que se rearme un tejido industrial fuerte.
Volviendo a Caso, necesitamos que ser parque natural y reserva de la biosfera sea más que una composición de palabras que suenan bien, tiene que llevar parejo que estos espacios tengan mas visibilidad e inversión. Para despegar, para atraer nuevos vecinos y también para construir el relevo generacional que precisamos. Necesitamos, en suma, inversiones e infraestructuras mas ambiciosas y menos burocracia.
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