Laviana, para conocerla, vivirla y quedarse

Que LA NUEVA ESPAÑA celebre el 30º aniversario de la Edición de Las Cuencas es sin duda un hito para este medio de comunicación. LA NUEVA ESPAÑA ha sabido mantenerse; ha sabido adaptarse a estos nuevos tiempos, digitalizarse y acercarse a las nuevas generaciones sin olvidarse de sus lectores habituales.

La edición de las Cuencas se ha hecho imprescindible en nuestro territorio y cada mañana, delante de una taza de café, abrimos el móvil y leemos la versión digital o, cuando salimos a la calle, disfrutamos de la edición en papel en cualquiera de los bares y establecimientos de nuestra cuenca o, seguimos comprándolo en nuestro kiosko habitual. Un gesto cotidiano y diario que se ha quedado ya entre nosotros.

Miro nuestra cuenca y miro a Laviana, y no puedo ser más optimista. Al igual que el periódico que nos da visibilidad, nos hemos tenido que reinventar muchas veces. Hemos tenido que apostar por nuevos nichos de crecimiento, nuevos enfoques sobre lo que queremos para nuestro concejo y poco a poco, la transformación es notoria y palpable.

Laviana crece. Laviana sigue adelante. Laviana se ha convertido en un lugar para vivir, para quedarse, para empezar de nuevo y todo, gracias a la gente que la construye día a día. Tenemos paisaje, tenemos vivienda asequible, zonas de esparcimientos, servicios, comunicaciones y todo ello, conforma un concejo vivo. Ahí tenemos proyectos y realidades tan importantes como la zona gratuita de aparcamiento en el centro de La Pola, con más de seiscientas plazas. Ahí están las obras a punto de finalizar de La Chalana con el que Laviana volverá a mirar al río. Ahí están en construcción las más de cuarenta y ocho viviendas para alquiler con preferencia para los jóvenes. El nuevo intercambiador, la rotonda de acceso, el Pozu Carrio, etc. Y también, como no, nuestras acciones en nuestros pueblos donde seguimos apostando por la vida comunitaria y con la recuperación de las antiguas escuelas para convertirlas en centros sociales, convirtiéndolos en los ejes de la vida en los pueblos.

Ahí tenemos, también, la apuesta por los deportes y el fomento de la actividad física. La innovadora pista de pádel, el velódromo y la pista de atletismo o los Senderos del Carbón y el nuevo centro de recepción de turismo deportivo en La Chalana.

En definitiva, una Laviana para conocerla, vivirla y quedarse y, sin olvidarnos de que, en cada uno de esos momentos, LA NUEVA ESPAÑA y sus trabajadores en Las Cuencas ahí han estado. Vaya desde aquí, nuestro reconocimiento para ellos.