Opinión
Lena, de las reivindicaciones a los hechos
Como alcaldesa de Lena quiero comenzar felicitando a la edición de las Cuencas de LA NUEVA ESPAÑA por sus 30 años de vida. Y agradecer la labor de sus trabajadores siguiendo la actualidad diaria. Gracias por contar nuestra historia.
Lena, la puerta de entrada a Asturias, no deja de avanzar. Después de más de tres décadas de lucha y reivindicación, por fin hemos estrenado un centro de salud nuevo y moderno, un espacio digno para cuidar de lo más importante, que son nuestros vecinos y vecinas, y al que acompaña el nuevo parque de La Ería, donde quisimos crear un área de encuentro cómodo y agradable.
También se han mejorado las conexiones de nuestro concejo con la llegada de la Alta Velocidad. No me canso de reiterar que Asturias tiene AVE porque llega y termina en Lena. Somos el primer y único municipio de nuestra comunidad autónoma en contar con esta infraestructura, y esperamos que muy pronto podamos ver la obra de la nueva estación de tren, moderna, accesible y adaptada a las necesidades reales de vecinos y visitantes, y que esa nueva instalación venga acompañada de más frecuencias de trenes.
Pero Lena es también naturaleza, deporte, gastronomía y cultura. Nuestros puertos de montaña son ideales para la práctica del ciclismo. Tanto la Vuelta a Asturias como La Vuelta a España nos han elegido para sus pruebas deportivas, como la subida a La Cubilla o el mítico Cuitu Negru.
Durante estos últimos años también apostamos firmemente por la ganadería, y lo demostramos con el proyecto que estamos elaborando del nuevo mercado de ganado, un impulso para nuestro sector primario. Además, tras 20 años de espera, la urbanización del polígono de Vil.layana está en marcha, garantizando el empleo y el desarrollo industrial.
Nuestro objetivo es consolidar un municipio donde las personas elijan establecer su hogar. Por ello, estudiamos la disponibilidad de suelo residencial para facilitar la construcción de viviendas que permitan asentar población, asegurar nuestro futuro y fomentar el crecimiento de nuevas familias en el concejo.
Sabemos que Lena tiene futuro.
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