El Museo del Ciclismo de Asturias, en Lena, echa a rodar con la máxima urgencia y con una inversión de 261.000 euros (tardará dos meses en construirse, ni un segundo más)

El proyecto del Museo del Ciclismo de Asturias en el Sotón ya ha dado sus primeras pedaladas. El Ayuntamiento de Lena ha sacado a licitación las obras para la construcción de este equipamiento, con un presupuesto base de 261.332 euros (IVA incluido), en lo que supone el arranque efectivo de una iniciativa llamada a convertirse en un nuevo atractivo turístico y cultural del concejo.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística y está financiada íntegramente con fondos europeos NextGeneration EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El plazo de ejecución previsto es de dos meses, sin posibilidad de prórroga, y la adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. Las empresas interesadas disponen de 15 días naturales para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Patrimonio histórico

El futuro museo tiene como objetivo preservar y difundir el patrimonio histórico del ciclismo en Asturias, desde bicicletas clásicas hasta maillots, trofeos y otros elementos representativos de este deporte. La propuesta museográfica plantea un recorrido narrativo inspirado en las etapas de montaña y en los puertos más emblemáticos de la comunidad, convirtiendo la visita en una experiencia inmersiva.

Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto se concibe como una interpretación espacial del propio recorrido ciclista. El diseño propone "un itinerario continuo, ascendente y progresivo que guiará al visitante a través de distintas etapas temáticas, evocando el esfuerzo y la evolución propios de una carrera". El edificio recreará las carreteras de montaña mediante el uso de materiales como el acero y la madera, combinados con contenedores marítimos que simbolizan las caravanas que acompañan a las pruebas deportivas.

La distribución

El espacio se organizará en torno a un eje principal que incluirá una zona de acceso con recepción, tienda y área de descanso, además de una exposición permanente distribuida cronológicamente en contenedores, áreas para muestras temporales y espacios educativos destinados a talleres sobre movilidad sostenible y deporte.

El recorrido abordará desde los orígenes del ciclismo hasta la consolidación de pruebas como la Vuelta a Asturias, contando con la colaboración de entidades como el club Puerta de Asturias, y culminará en un espacio central panorámico que simboliza la llegada a meta.

El proyecto incluye la instalación de cinco contenedores marítimos adaptados, un módulo de aseos accesibles y estructuras auxiliares, además de una apuesta clara por la sostenibilidad, con la incorporación de energía fotovoltaica para lograr un edificio de consumo casi nulo.