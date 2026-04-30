Las cuencas mineras centrales de Asturias viven una nueva transición. A mediados del siglo XIX dejaron de ser zona poco poblada de una agricultura básica de subsistencia para convertirse en una región industrial minerosiderúrgica. Condiciones particulares como el boom de la I Guerra Mundial y la autarquía del primer franquismo (1937-1957) trajeron la ilusión de un esplendor basado en el oro negro. La bancarrota del modelo económico franquista obligó a una apertura económica y el fin del esplendor industrial asturiano. El bloque sidero-minerúrgico se rompió con la siderurgia desplazándose hacia la costa donde el carbón llegó importado más barato y en mejor calidad y el empresariado privado abandonó las Cuencas dejando sus minas obsoletas en manos del Estado. La creación de Hunosa (1967) absorbiendo todas las minas en un régimen público de subvenciones crecientes suministrando las centrales térmicas contaminantes fue el pilar básico de esta nueva transición. Con la transición democrática (1978) y la integración en la Comunidad Económica Europea (1986), este modelo resultó definitivamente insostenible y una nueva transición llevó al largo declive de las cuencas mineras con el paulatino cierre de las minas, los fracasos de los intentos de reconversión, la despoblación y el envejecimiento. Desde los años ochenta del siglo pasado hasta los veinte del siglo actual las cuencas mineras centrales de Asturias vivieron un proceso de muerte lento asistido con generosas ayudas sociales y prejubilaciones pero sin perspectivas para los pocos jóvenes nacidos ahí.

Nueva transición con nuevos retos

En los últimos años, sin embargo, se perfila una nueva transición: el declive demográfico se ha frenado con la llegada de inmigrantes (españoles y extranjeros). También llegan turistas en búsqueda de un clima agradable, riqueza de recursos naturales y un patrimonio industrial y cultural interesante, buenas infraestructuras que acercan las ciudades centrales y las playas costeras y un entorno limpio y seguro. Vivir en las Cuencas y trabajar en Oviedo o Siero se ha convertido en un atractivo cómodo y económico, y mantener una segunda vivienda para pasar unas semanas de turismo activo y variado lejos del calor de verano y del turismo masificado en otras zonas de España atrae cada vez más gente.

Este nuevo contexto limpio y atractivo también fomenta nuevos proyectos tecnológicos e innovadoras y despierta el interés de jóvenes emprendedores. Así, algunos pozos cerrados se han convertido en centros de innovación, de nuevas tecnologías como los nanomateriales o la biomasa, y también en centros de cultura y de arte. El turismo opta por un modelo activo y sostenible en concordancia con el entorno natural y el patrimonio industrial con senderismo etnográfico, cicloturismo, rutas de montaña, visitas a centros de patrimonio industrial, conocimiento de producción agraria tradicional (fabes, sidra), etc., una oferta atractiva durante todo el año.

En esta nueva transición surgen tres retos importantes que me gustaría destacar. En primer lugar, la formación y el empleo para que los jóvenes encuentren perspectivas laborales vitales. Durante mucho tiempo los estudios universitarios aparecieron como apuesta de futuro para una juventud postcarbón y la formación profesional quedó desatendida. Un mercado laboral como el de las Cuencas, sin embargo, demanda mucho más oficios y cualificaciones intermedias no universitarias. La formación profesional dual, donde se aprende un oficio trabajando con un profesional y con un contrato de aprendiz y donde se entra en contacto con otros aprendices en el instituto de FP generando comunidad, es la mejor forma de generar empleo de calidad y perspectivas laborales para los jóvenes. Además, es la mejor estrategia de prevenir la falta de relevo frente a la escasez de ocupaciones como electricista, soldador, carpintero, albañil, fontanero, etc., un problema cada vez más patente.

En segundo lugar, la transformación del mercado inmobiliario implica varios riesgos de cara al futuro. El objetivo consiste en atraer población de residentes que llegan a las Cuencas para vivir y enriquecer la vida social y cultural. Si, en cambio, se vende el stock de vivienda como pisos de segunda vivienda y pisos turísticos o a fondos inmobiliarios rusos o árabes de especulación y blanqueo, se pierde la gran oportunidad de esta transición actual como potencial para una revitalización sostenida de las cuencas. Fomentar el alquiler a precios modestos es la mejor política de vivienda a favor de familias jóvenes y en contra de inversores especulativos.

En tercer lugar, está el tema de una gestión pública desburocratizada. Muchos proyectos se abandonan o se retrasan por el exceso de burocracia y la falta de coordinación de las administraciones. Un paso importante sería la unificación de los ayuntamientos en uno de Nalón y otro de Caudal, con equipos profesionales de gestión de proyectos empresariales. Proyectos fallidos como Exiom (planta fotovoltaica) o Credine (centro para personas con discapacidades neurológicas), que llevan años bloqueados, demuestran la necesidad de reformar y agilizar a las administraciones públicas no solo en las cuencas pero ahí con más urgencia todavía.

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Salir de un largo y profundo proceso de declive económico y demográfico no es fácil y requiere tiempo. En los últimos años se abrieron posibilidades de una transformación hacia un nuevo modelo de sociedad ecológico, sostenible e inclusivo con una economía limpia y variada en un contexto de riqueza natural, social y cultural y bien conectada con el resto de la región. Si esta transición será exitosa depende en gran medida de la voluntad y capacidad de los agentes sociales y políticos de salir de las inercias del pasado y convertirse en motor de un futuro diferente.