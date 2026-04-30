La plantilla de Capgemini ve "totalmente insuficiente" la oferta de la empresa a los trabajadores que pretende despedir, hasta 63 en Langreo

Una frase lo resume todo: "Totalmente insuficiente". Así ve CC OO, sindicato mayoritario en Capgemini en España y en Asturias, la oferta de la empresa a los 748 trabajadores que, como máximo, plantea despedir. De ellos, hasta 63 en Langreo, de una plantilla de 802 personas en la ciudad industrial y tecnológica de Valnalón. La compañía justifica el ERE en el avance de la Inteligencia Artificial y "la aceleración del cambio tecnológico". Los trabajadores lo ven injustificado, y lo achacan más a la falta de planificación por parte de la compañía.

Las negociaciones sobre el ERE de Capgemini continuaron este jueves 30 de abril en Madrid. Tal y como explicaron desde CC OO en el comité de empresa de Capgemini, en el encuentro la empresa "realizó su primera propuesta" económica a los posibles despedidos: 25 días por año, con un tope de 12 mensualidades. Es decir, "cinco días más por año que lo establecido en el mínimo legal". Una oferta "totalmente insuficiente", que no se va a aceptar.

Aspecto social

Desde la plantilla, además, se quiere ir más allá de lo económico. "Entendemos que hay que avanzar más, también está el aspecto social", subrayaron desde el comité. Así, exigieron cara a la próxima reunión -serán los días 6 y 7 de mayo- Capgemini deje claro "los criterios de exclusión", para de esta forma "reducir" el número total de posibles despidos. También ponen sobre la mesa la necesidad de que "no haya salidas forzosas", o que sean las menos posibles, así como mejoras sociales para los despedidos "con más antigüedad y con más edad que puedan verse afectados". En resumen, el planteamiento inicial de la empresa para el ERE "es totalmente insuficiente", y por el momento, todo está en el aire.

En España, el ERE afectará a un máximo de hasta 748 puestos de trabajo en España, lo que representa aproximadamente un 7 % de la plantilla de la compañía en el país, compuesta por alrededor de 11.000 personas. De estos despidos, hasta 63 serían en Valnalón. Desde el anuncio del ERE por parte de Capgemini, la plantilla ha mostrado su rechazo a la medida. CC OO denunció "la falta de previsión de la empresa". Capgemini justifica el recorte de empleo en causas económicas, organizativas y de producción. El proceso impacta directamente en los centros de trabajo de Asturias, Barcelona, Cádiz, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia, todos los que la multinacional francesa tiene en el país.

Estrategia

El sindicato señalaba que los niveles de trabajadores sin proyecto asignado, criterio principal de afectación para este ERE, "habían sido advertidos", se habían sugerido "acciones correctivas no traumáticas por este sindicato desde hace más de dos años". CC OO afirmó al inicio de la negociación que su "estrategia" para este periodo de consultas se basa en "cuatro ejes fundamentales". Una de ellas es la "impugnación de causas". Aseguraron que el equipo jurídico del sindicato "examinará la documentación entregada para desarticular o cuestionar la necesidad de un despido colectivo". También se buscará la "reducción del impacto" con el "objetivo prioritario de minimizar el número final de personas afectadas mediante la negociación".

Se demandará, además, la "prioridad de la voluntariedad" y se exigirá que "cualquier medida de salida sea estrictamente voluntaria o a través de prejubilaciones, evitando salidas traumáticas" y se reclamará "la optimización de condiciones".

Impacto de la IA

El ajuste en Capgemini se enmarca, según la empresa, en un proceso de transformación interna que la empresa vincula a la "aceleración del cambio tecnológico", el avance de la inteligencia artificial (IA) y "la evolución de las necesidades de los clientes y la necesidad de adaptar las capacidades organizativas para garantizar la sostenibilidad económica y operativa de la compañía a medio y largo plazo".