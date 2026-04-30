El Principado ve "razonable" que Langreo solicite la suspensión del proyecto urbanístico del barrio de El Puente, pero avisa: "Si se retoma será imposible cumplir plazos"

El Principado ve “razonable” la decisión del Ayuntamiento de Langreo de suspender la tramitación del proyecto de construcción de tres edificios con 110 viviendas de alquiler asequible en el barrio de El Puente, lo que conllevaría la expropiación y posterior derribo de alrededor de medio centenar de casas, la mayor parte de ellas en la calle José Álvarez Valdés.

Por la izquierda, Ignacio Ruiz Latierro, Ovidio Zapico, José Antonio Cases y Roberto García, el pasado mes de diciembre cuando anunciaron el proyecto / D. O.

El director general de Ordenación del Territorio del Principado, Ignacio Ruiz Latierro, confirmó la mañana de este jueves que ya han recibido la notificación del Consistorio “solicitando la suspensión de la tramitación de la reserva regional del suelo que teníamos prevista en el área de El Puente”. El Principado había enviado el pasado mes de diciembre el convenio para que fuese ratificado por el Ayuntamiento y desde entonces estaban esperando una respuesta municipal. Ha llegado ahora más de cuatro meses después y se pide la suspensión sine die del proyecto.

Conflictividad

“Nos parece razonable”, afirmó Latierro, que comprende “que se quiera hacer con la menor conflictividad posible”. Aun así, desde la Consejería no dan por perdido el proyecto, sino que “seguiremos con la mano tendida por si el Ayuntamiento logra vencerlas reticencias vecinales y el Pleno municipal quiere retomar la situación”. Eso, sí, “será prácticamente imposible cumplir las condiciones y los plazos previstos”, advirtió el director general de Ordenación del Territorio, que considera que “si en un futuro el proyecto sigue siendo interesante para Langreo, deberán hacerse algunos reajustes de anualidades y de tiempos respecto a lo que teníamos previsto”.

Vecinos de la calle José Álvarez Valdés protestando ante el Ayuntamiento de Langreo / D. O.

Dudas vecinales

De este modo el Principado acepta la solicitud del Ayuntamiento de Langreo de dejar en suspenso un proyecto que ha generado una gran polémica vecinal. Precisamente este jueves se cumple un mes desde que el grupo de vecinos afectados por las expropiaciones previstas se encerrase en el Ayuntamiento. Allí siguen pese al anuncio del alcalde, Roberto García (IU) de solicitar la suspensión de la tramitación. A lo largo de la mañana de este jueves, además de los vecinos encerrado, se ha iniciado una acampada simbólica en la plaza del Ayuntamiento. Los afectados por las expropiaciones tienen “muchas dudas” respecto al anuncio del alcalde. “No es la primera vez que dice que el convenio se paraliza y no lo ha hecho”, afirman. Temen que la postura municipal solo busque calmar los ánimos pero que el proyecto siga adelante.

El Principado entiende la decisión del Ayuntamiento de dejar apartado por el momento un proyecto, para el que los presupuestos regionales de este 2026 incluían una partida de 3.780.000 euros destinados precisamente a las expropiaciones. El consejero Ovidio Zapico calculaba además que la inversión final en estas tres actuaciones urbanísticas, los tres edificios previstos, alcanzaría los 20 millones de euros.

El proyecto suscitó desde un primer momento el rechazo de los vecinos afectados que entienden que en el barrio de El Puente hay zonas más degradadas que la calle José Álvarez Valdés donde sí podrían hacerse derribos y construir esas viviendas de alquiler asequible. Su lucha sigue y por el momento no tienen previsto abandonar las movilizaciones.