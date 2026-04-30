El PSOE de Langreo aplaude la decisión municipal de suspender el proyecto urbanístico de El Puente

El PSOE de Langreo ha valorado “positivamente” la decisión del equipo de gobierno de IU de suspender la tramitación administrativa del proyecto previsto para el barrio de El Puente, que suponía la expropiación de más de medio centenar de viviendas, la mayoría en la calle José Álvarez Valdés. El alcalde de Langreo, Roberto García, anunció este miércoles la suspensión de la tramitación y la apertura de un proceso de diálogo y participación con vecinos y asociaciones.

Diálogo y trasparencia

Desde la agrupación socialista insisten en que esta decisión “debe servir para reforzar las garantías y la seguridad de las personas afectadas, así como para abrir un proceso real de escucha y participación vecinal”. “Siempre hemos defendido una posición clara: El Puente sí, pero con garantías para los vecinos. Cualquier actuación de esta magnitud debe hacerse desde el diálogo, la transparencia y la seguridad de quienes pueden verse afectados”, señaló Bernardino Niño, secretario general de los socialistas langreanos.

En este sentido, el PSOE reitera su apoyo al desarrollo urbanístico del barrio a través de un Plan Especial de Reforma Integral (PERI) como el instrumento adecuado para su transformación ordenada y consensuada. “Langreo necesita avanzar y desarrollar proyectos transformadores, pero debe hacerlo generando confianza y garantizando que nadie quede atrás en el proceso”, añadió Niño.

El PSOE de Langreo espera que esta nueva etapa permita reconducir el proyecto desde el diálogo real con los vecinos, “buscando una solución equilibrada y beneficiosa para el conjunto del municipio”. “Valoramos positivamente que se abra un proceso de revisión y participación. Es el camino correcto si se quiere hacer bien” , concluyen los socialistas.