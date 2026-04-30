Ríos y ciudades, una necesaria regeneración

Los ríos Nalón y Caudal articulan los dos valles principales de la cuenca hullera central asturiana. Es por ello que el propio topónimo de Cuencas Mineras está estrechamente vinculado con el de la forma geográfica que conforman sus cursos fluviales y sus áreas tributarias. Ambas cuencas comparten características comunes. Así, las vegas, fondos de valle de topografía llana y suelos fértiles fueron, históricamente, el espacio más codiciado para las necesidades humanas.

Dada la escasez de terrenos llanos, estas llanuras aluviales fueron ocupadas de manera progresiva por el crecimiento de los tejidos urbanos, diversas instalaciones industriales o para el desarrollo de infraestructuras de comunicación y transporte. De este modo, los cursos fluviales quedaron relegados a una situación de margen con relación al resto de los núcleos urbanos de Langreo y Mieres.

Así, en Langreo, instalaciones como los Talleres del Conde, Felguera Melt, la Central Térmica de Lada o Nitrastur ocuparon las márgenes del Nalón durante décadas. En Mieres, fueron las infraestructuras de transporte las que transformaron las riberas del Caudal. A la carretera nacional N-630 que atravesó la vega se le unió el desdoblamiento que dio lugar a la autovía A-66, mientras el ferrocarril de vía estrecha se desplazaba también hacia el río. Una triple barrera entre el tejido residencial y una obra de canalización que dista mucho de ser considerada un ecosistema fluvial.

La crisis del modelo minero-siderúrgico dejó una herencia territorial paradójica. Por un lado, el abandono de instalaciones abría la posibilidad de recuperación de las relaciones urbano-fluviales. Por otro, esos ámbitos carecían de proyectos claros. Mientras el Nalón acumula en sus márgenes una sucesión de espacios sin uso que conviven con asentamientos de carácter disperso, en la ribera del Caudal se mantiene una ocupación más densa del suelo. En ambos casos, el resultado es similar: dos ciudades pequeñas que dan la espalda a sus ríos, sin horizontes alternativos que planteen cómo revertir esa situación de manera integral. Hay numerosos ejemplos de actuaciones que han recuperado para las márgenes fluviales en espacios urbanos, como la ribera del Bernesga en León, el Tormes en Salamanca, el meandro de Aranzadi en Pamplona o el Guadalquivir a su paso por Córdoba, todas ellas ofrecen espacios públicos de calidad aptos para el paseo, usos deportivos y recreativos o huertos urbanos.

De tal modo que las únicas intervenciones sobre los dos ríos de las Cuencas Mineras fueron las derivadas del Programa Nacional de Interés Comunitario de Asturias, aprobado en 1987 con financiación europea, que permitió construir estaciones depuradoras, tratar los cauces y crear paseos fluviales en las márgenes. Por cierto, con mayor acierto en el caso de la cuenca del Nalón que la del Caudal, puesto que el tratamiento del cauce ofrece un trato más naturalizado a su paso por Langreo mediante escollera, en comparación con la obra hidráulica del Caudal. Además, el paseo fluvial que une La Felguera y continúa hasta Pola de Laviana ofrece un itinerario ciclo-peatonal que no ha sido suficientemente valorado, aunque en la mayor parte de sus tramos discurre entre los núcleos urbanos y los cursos fluviales, ofreciendo así un espacio de ocio de proximidad. Lo que no ocurrió en el caso del paseo fluvial del Caudal, que se encuentra en orilla opuesta al principal núcleo de población, por lo que, para su disfrute, se hace indispensable atravesar el río, además del ferrocarril y la autovía.

En este contexto, cabría esperar que los instrumentos de ordenación tuviesen entre sus objetivos la mejora de esta relación dialéctica entre la recuperación y la ordenación de los espacios urbano-fluviales. El plan general de ordenación de Langreo menciona la barrera que representa el espacio urbano-fluvial, sin embargo, esas propuestas no se materializaron y en la actualidad se está llevando a cabo una operación de transformación por piezas, sin una visión de conjunto, en la que cada administración o propietario del suelo decide qué hacer con sus terrenos sin tomar en consideración el potencial de regeneración urbana y ambiental que podría conllevar una nueva relación de Langreo y el Nalón. Por su parte, la revisión del plan general de ordenación se encuentra en fase muy avanzada, incorpora una propuesta de carácter estratégico y, por tanto, no vinculante, muy ambiciosa: el soterramiento la autovía a su paso entre el Hermanos Antuña y el Campus de Mieres. Esta actuación, con un indudable coste económico que requiere de fuentes de financiación externas podría acelerar la necesaria regeneración del espacio urbano fluvial y mejorar la relación de Mieres con el Caudal.

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En definitiva, los ríos que articulan las Cuencas Mineras han sido testigos de numerosas transformaciones territoriales. De la amenaza ante posibles crecidas en época preindustrial se pasó a la paulatina ocupación por parte de funciones productivas, de generación energética y trazados de infraestructuras. Actualmente, los efectos derivados del cese de actividades y la creciente preocupación medioambiental ponen el foco en la recuperación de una nueva relación con los ríos y sus márgenes. Para ello resulta necesario disponer de estrategias, instrumentos adecuados y presupuestos que contribuyan a una nueva transformación territorial, la que persigue la mejora de la calidad de los núcleos urbanos y sus espacios fluviales.