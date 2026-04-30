Riosa, trabajo comprometido para mejorar la calidad de vida de los vecinos

Desde el Ayuntamiento de Riosa felicitamos a LA NUEVA ESPAÑA por estos 30 años informando a los vecinos de las Cuencas con rigor y objetividad, y aprovechamos este espacio para hacer balance de estos tres años de legislatura que refleja un trabajo comprometido en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

En 2023 el Ayuntamiento de Riosa se encontraba en una situación económica compleja, con impuestos altísimos, con dos préstamos bancarios y facturas sin pagar desde el 2018 por importe, todo ello, superior a un millón de euros. Tras estos tres años hemos reducido la deuda un 60%, hemos liquidado uno de los préstamos y hemos aprobado una primera bajada de impuestos.

El equipo de gobierno ha actuado en todas las áreas del concejo. En cultura, educación y servicios sociales se ha impulsado una programación con actividades y actuaciones gratuitas; se han realizado obras de mejora del colegio público y ya contamos con la escuelina de 0 a 3 años; hemos atendidos a las personas dependientes que estaban sin atención al inicio de la legislatura y hemos invertido en mobiliario de la residencia de ancianos municipal

En el ámbito deportivo y turístico se han llevado a cabo mejoras en el campo de fútbol y piscinas. En este punto destacamos que el Angliru, nuestro mejor activo turístico, será el próximo 10 de mayo la etapa reina de la Vuelta a España Femenina. Mencionar los proyectos ya adjudicados de mejora de la senda ciclosenderista La Ara-Felguera, la mejora del Miirador Picu la Pena, la construcción de un área disuasoria de autocaravanas y la construcción de los nuevos vestuarios del campo de fútbol.

En medio rural hemos actuado en prevención de incendios, mejora y apertura de pistas ganaderas y apoyo con material para sextaferias.

En el ámbito de obras se han acometido las obras de Asfaltado de la carretera Nixeres-Llamo, hemos actuado en el cementerio, en parques infantiles, y vamos a acometer mejoras en los accesos a distintos núcleos de poblaciones rurales.

De cara a este año están previstas nuevas actuaciones que seguirán mejorando la calidad de vida de todos nuestros vecinos.

Un saludo de vuestro Alcalde.