Opinión
San Martín del Rey Aurelio: del carbón al conocimiento, del pasado al porvenir
Treinta años después del nacimiento de la edición de las Cuencas de LA NUEVA ESPAÑA, este territorio que durante décadas simbolizó el corazón industrial de Asturias vuelve a situarse ante una encrucijada histórica. Pero, a diferencia de las reconversiones del pasado, el horizonte ya no está marcado por cierres, sino por una reconstrucción lenta, compleja y esperanzadora, en la que San Martín del Rey Aurelio está llamado a desempeñar un papel clave.
Durante años, hablar de las Cuencas era hacerlo en negativo. Hoy comienzan a dibujarse nuevas dinámicas. El acceso a una vivienda asequible ha convertido a nuestro concejo en un refugio residencial para quienes buscan estabilidad vital. No se trata solo de precios bajos, sino de la posibilidad de construir un proyecto de vida en un entorno cercano, con servicios y calidad humana.
Pero no sólo la vivienda basta para sostener este renacimiento. El segundo pilar, decisivo, es la inversión pública y la generación de actividad económica. La mejora de los servicios, de la que es ejemplo el nuevo centro de salud de Sotrondio, el impulso a los polígonos industriales o la llegada de proyectos ligados a la computación cuántica en El Entrego no son hechos aislados: forman parte de una estrategia para reescribir el modelo económico.
El salto es ambicioso: de la minería al conocimiento. No es inmediato ni sencillo. Exige formación, atracción de talento y continuidad institucional, pero abre oportunidades reales para fijar población joven.
Al mismo tiempo, el turismo y la revalorización del patrimonio arqueológico, paisajístico e industrial están desempeñando un papel cada vez más relevante y espacios como el Pozo Sotón o el MUMI reflejan que el pasado no es una carga, sino un activo.
Persisten retos importantes: consolidar población, generar empleo estable y mejorar las conexiones. Pero el relato de las Cuencas ya no tiene por qué escribirse desde la pérdida, sino desde el equilibrio entre lo rural y lo urbano, entre tradición e innovación y con optimismo. Ya que hoy, más que resistir, vivir en las Cuencas empieza a ser una elección.
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